Besteiro reclama a la Xunta una solución al abastecimiento de agua en Vilaboa

El líder de los socialistas gallegos, este domingo en Vilaboa PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó a la Xunta una solución a la situación en la que se encuentra el abastecimiento de agua en Vilaboa. Después de reunirse con el alcalde, César Poza, y su equipo, el líder de los socialistas señaló que el concello necesita recursos hídricos suficientes para poder desarrollar su plan xeral de ordenación municipal (PXOM) y habilitar más suelo residencial y áreas de actividad económica.

Besteiro lamentó que la mancomunidad que impulsó la Xunta para compartir el suministro entre los concellos «acumula anos de atraso e está a lastrar a creación de vivenda, entre outros problemas». Explicó que el Gobierno gallego debe liderar la negociación, que depende, principalmente, del acuerdo entre la Administración autonómica y el Concello de Pontevedra.

El portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento afirmó que, la obtención de nuevos recursos de agua está condicionando el desarrollo de Vilaboa, al depender la urbanización de nuevos ámbitos de que se garantice el abastecimiento. «Trátase de posibilitar a fixación de poboación e enfrontar así o reto demográfico», dijo, e insistió en que mientras la Xunta «non sexa quen de pechar un pacto» para el futuro sistema de gestión del agua en la comarca, estará «obstaculizando» ese crecimiento.

Vilaboa es uno de los 31 concellos afectados por la situación de prealerta por escasez moderada de agua que declaró la Xunta esta semana, y cuyos efectos se extienden también a Baiona, aunque en este municipio no se declare la prealerta. La medida no supone restricciones inmediatas, aunque sí un control más intensivo del estado de los ríos y de los sistemas de abastecimiento, y la petición de que ayuntamientos y ciudadanos hagan un uso más responsable del agua.