Barreiros, la crónica del pelotazo urbanístico que aún colea en Galicia

José Francisco Alonso Quelle
josé alonso BARREIROS / LA VOZ

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Edificio adquirido a la Sareb para retomar su construcción en Barreiros
Edificio adquirido a la Sareb para retomar su construcción en Barreiros Pepa Losada

La próxima demolición de chalés es un capítulo más de una gestión errática y controvertida, que se sigue cobrando víctimas y degrada el territorio

12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La reciente licitación por parte del Concello de Barreiros de la demolición de seis chalés (cinco de ellos habitados desde hace 20 años) en las inmediaciones de la playa de Lóngara, en ejecución de una

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