Las ayudas de la Xunta para comprar vivienda protegida y en centros históricos se ampliará en casi dos millones de euros

Vivienda en venta dentro del ámbito del casco histórico de Noia. MARCOS CREO

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, informó este sábado de que a lo largo de este mes de julio se ampliará en casi dos millones de euros el crédito para atender las peticiones de ayudas a la adquisición de vivienda protegida o situada en centros históricos. En concreto, a la primera de esas líneas se destinarán 1,7 millones, y a la segunda se dedicarán 280.000 euros.

Allegue también explicó que en estos momentos la Xunta ya ha abonado al completo las 188 subvenciones de estas dos líneas concedidas durante este año 2026, por un valor total de otros dos millones de euros. Ahora, la modificación de presupuesto permitirá subvencionar la compra de inmuebles a otras 89 personas que quedaron en lista de espera, una vez se compruebe que cumplen los requisitos. Además, el plazo de solicitud continúa abierto hasta el 15 de octubre.

Así lo anunció la conselleira este sábado en Pontevedra, donde mantuvo un encuentro con una decena de personas beneficiarias de las aportaciones públicas para la compra de vivienda protegida en esta ciudad, en concreto en el barrio de Valdecorvos. Una cita en la que estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández.

De las ayudas concedidas hasta este momento dentro de la convocatoria que se abrió en abril, 129 fueron para adquirir inmuebles de protección, mientras que otras 59 sirvieron para formalizar la compra de viviendas en distintos centros históricos.