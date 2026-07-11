La Xunta pide retirar el Estatuto Marco al creer que agrava los problemas de la falta de médicos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Lo tacha de demasiado intervencionista, ve inviable aplicar las mejoras de jornada y censura que carezca de análisis económico11 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Excesivamente reglamentista y regulador». Así ve el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el Estatuto Marco de la profesión médica propuesto por el Gobierno, por lo que ha pedido retirarlo y reiniciar el proceso, ante