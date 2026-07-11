La Xunta pide retirar el Estatuto Marco al creer que agrava los problemas de la falta de médicos

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un pleno del Parlamento.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un pleno del Parlamento. Paco Rodríguez

Lo tacha de demasiado intervencionista, ve inviable aplicar las mejoras de jornada y censura que carezca de análisis económico

11 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Excesivamente reglamentista y regulador». Así ve el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el Estatuto Marco de la profesión médica propuesto por el Gobierno, por lo que ha pedido retirarlo y reiniciar el proceso, ante

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