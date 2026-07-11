La Xunta pide retirar el Estatuto Marco al creer que agrava los problemas de la falta de médicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un pleno del Parlamento. Paco Rodríguez

«Excesivamente reglamentista y regulador». Así ve el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el Estatuto Marco de la profesión médica propuesto por el Gobierno, por lo que ha pedido retirarlo y reiniciar el proceso, ante