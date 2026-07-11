Las tormentas dejan más de 3.000 rayos en Galicia

XOÁN A. SOLER

Las tormentas registradas en la tarde de este sábado en Galicia han dejado más de 3.000 rayos en las últimas horas, especialmente en el sur de A Coruña y en el norte de Pontevedra, donde han descargado con lluvias intensas e incluso granizo en algunas localidades.

En concreto, las tormentas se han intensificado en la última hora, con más de 1.700 rayos notificados en la red que MeteoGalicia tiene a lo largo de la Comunidad. También en el centro y en el sur de la provincia de Lugo se ha dejado notar este mismo fenómeno meteorológico.

Para este sábado, la Xunta tiene activa una alerta naranja en toda la provincia de A Coruña y en el centro de la provincia de Lugo por tormentas y lluvias.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.