Personal del Servizo de Axuda no Fogar se manifiesta para exigir condiciones laborales dignas

Empleadas del Servizo de Axuda no Fogar protestan en contra de la precariedad laboral XOAN A. SOLER

Trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de distintos concellos de Galicia se manifestaron ayer por la mañana en Santiago para denunciar la explotación y la precariedad a la que son sometidas en el sector de los cuidados. María José, trabajadora del Concello de Piñor y portavoz del comité de huelga, expresó que ya no tienen miedo y que, como los sindicatos «non fixeron suficiente», han decidido «tomar as rendas e saír a rúa» para visibilizar su realidad.

Entre sus múltiples exigencias están la necesidad de un nuevo convenio —pues llevan con el mismo desde el 2011— , el cumplimiento de las bajas laborales y de la protección de riesgos laborales, contar con salarios dignos y correspondientes al esfuerzo físico y emocional que supone su trabajo y, sobre todo, que se reconozca públicamente su labor.

Lidia, delegada del SAF de Muxía, considera que el fondo de todo el problema es la privatización: «As empresas sempre queren gañar máis a costa das traballadoras». Tanto ella como Carmen y María, otras de las manifestantes, criticaron las condiciones de trabajo con las que llevan años lidiando. Ejemplo de ello es que se les exija desplazarse con sus propios vehículos en tiempos muy limitados, que solo se les pague 0,25 euros por kilómetro y que, en caso de que sufran un contratiempo, luego deban compensar esas horas. «Queren dispoñibilidade 24/7, e que fagamos máis casas en menos tempo», señalaron.

Además, aunque para poder trabajar en el SAF se debe contar con una titulación básica como mínimo, aseguraron que ahora las empresas están incorporando a personas que no cumplen este requisito, una situación que repercute negativamente en la atención que prestan. «Non é normal que se nos mande a domicilios sen saber que imos encontrar. Compórtanse como se isto fose un servizo de limpeza á carta», criticó también la portavoz del comité de huelga.

Igualmente, las manifestantes exigieron que se les reconozca como profesionales y que, por lo tanto, tengan contratos dignos y subsidios salariales correspondientes como personal sociosanitario. Aun así, desde el SAF de Muxía recalcaron también que lo que ellas ofrecen es «un servizo de axuda domiciliaria», y que no se puede pretender que reemplacen por completo a las familias.

También indicaron que la ineficacia de la Xunta, de los concellos y de los asistentes sociales ha agravado la situación. «Estamos sendo maltratadas e aldraxadas. E se as traballadoras non están coidadas, non podemos coidar», enfatizaron desde el sector.