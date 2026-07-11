Galicia recibiría solo el 2,4 % con la última propuesta de reforma de financiación autonómica, según Facenda

El conselleiro de Facenda esta mañana en la sede de la Xunta en A Coruña

La propuesta del Gobierno central para reformar la financiación autonómica no convencía a la Xunta en enero, cuando la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a grandes rasgos sus planes para reformar el sistema. Y convence aún menos ahora que el nuevo titular de la cartera, Arcadi España, ha remitido a las comunidades autónomas los detalles y cifras concretas que venían reclamando. Una información más pormenorizada que, según la Consellería de Facenda, dejaría a Galicia con una participación del 2,4 % sobre el total, a pesar de que el la población gallega representa en torno al 6,4 % de la población total ajustada y la comunidad, el 6 % del PIB de las comunidades de régimen general.

Los datos los aportó este sábado por la mañana el conselleiro Miguel Corgos, después de que su departamento recibiera el día anterior desde La Moncloa la documentación necesaria para preparar la reunión técnica que Ejecutivo central y autonómicos tendrán el martes. «Agora que temos todos os datos certos da proposta do Goberno podemos tamén comprobar, con desagrado, que a proposta é aínda peor do que esperabamos», valoró el titular de Facenda.

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A principios de año, Corgos ya había considerado «especialmente perjudicial» para Galicia la propuesta, que destinaba a Galicia en torno al 2,8 % del montante total, y había asegurado que faltaban datos para hacer una valoración verdaderamente informada. Esos datos llegaron este viernes. «Agora o Ministerio si manda todas as métricas e todos os números tal e como reclamara Galicia», reconoció, y explicó que esa información permite establecer comparativas con el último año liquidado, el 2023, por lo que es más realista. Sin embargo, no es mejor. «Coas contías exactas que se remiten, o que lle correspondería nese ano á nosa comunidade serían 380 millóns de euros adicionais ao que lle correspondeu co sistema actual, un 2,4 % dos 15.700 millóns que se repartirían entre todas as comunidades autónomas para atender servizos públicos fundamentais. Niso é no que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento de Galicia», indicó.

Para el conselleiro, la información de detalle recibida «empeora» la situación de Galicia —en enero se hablaba de una participación de en torno al 2,8 % en el total de los fondos, que ya resultaba escasa para Galicia—, pero además «non ten en conta nin as propostas nin as necesidades de Galicia, que pasan por valorar o aumento do custe da prestación dos servizos nesta comunidade». Aseguró que no solo no se tiene en cuenta ese aumento y no crece la participación en la financiación, «senón que se minora en sete puntos».

«Non podemos estar conformes», continuó el conselleiro, que también se quejó de que tras meses de supuestos trabajos, alegaciones y reuniones bilaterales «non mudou unha coma da proposta inicial». De ahí que considere todo esto un proceso de «branqueamento» de una tramitación a la que achaca «deslealdade». En esa deslealtad incluye su convencimiento de que se ha pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la reforma «de costas á vontade das comunidades» y realizar un «trato desigual» entre las distintas autonomías. «Muda o ministro, pero seguen as mesmas prácticas», se quejó Miguel Corgos.

En esta situación, el titular de Facenda confirmó que el próximo martes 14 participarán en el grupo de trabajo, pero para poner de manifiesto la disconformidad de la Xunta «coa tramitación, a falla de explicación ás alegacións e propostas e a total disconformidade cos resultados que se propoñen». «É inaceptable, un agravio para a nosa comunidade autónoma», remachó.

Tras esa reunión técnica, está previsto que los representantes del Ministerio de Hacienda, encabezados por el ministro Arcadi España, y sus homólogos en los distintos Gobiernos autonómicos se reúnan en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la reforma del sistema de financiación autonómica el miércoles 29 de julio.