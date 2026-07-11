El BNG reclamará «todas as competencias pendentes» de Galicia ante «17 anos de boicot do PP»

Jornadas sobre autogobierno y competencia del BNG, este sábado en Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó este sábado que, «ante la inacción do goberno do PP», los nacionalistas toman la iniciativa para reclamar la transferencia de «todas as competencias pendentes do Estatuto» de 1981, así como todas las que fueron solicitadas por el Parlamento gallego y aquellas que ya recibieron el País Vasco y Cataluña. «É unha tarefa de país imprescindible, ante un goberno do PP que lonxe de remar a favor de Galiza pon paús nas rodas», aseguró.

En unas jornadas organizadas por el Bloque y la Fundación Galiza Sempre sobre autogobierno y competencias, Pontón asumió el compromiso de presentar antes de final de año una propuesta de «status político» para Galicia. «Quero dicilo claro e con todas as letras: Rueda está boicoteando o autogoberno de Galiza, e como último exemplo está o vergoñento voto en contra da transferencia da AP-9», dijo.

La líder del Bloque lamentó que «en 17 anos de goberno do PP», Galicia no logró más que una competencia, la de la gesitón del litoral, frente a las 31 del País Vasco y las 16 de Cataluña: «Non imos permitir que Galiza quede atrás, porque non somos máis, pero tampouco menos que ninguén». Ana Pontón insistió en que las competencias no son un capricho, ni tampoco se trata de un debate de esencialismos, sino que se trata «das cousas de comer», al ser una herramienta para mejorar la vida de los gallegos: «Decidindo nós sobre o noso, en lugar de que decidan por nós e en contra de nós desde Madrid, como pasa agora».

Como ejemplos del «boicot de Rueda ao autogoberno», citó las competencias que ya disfrutan vascos y catalanes: «Somos a única nacionalidade histórica sen competencias en materia de tráfico, sen policía propia, sen un sistema de tren de proximidade e que agora imos quedar sen representación na Unesco». Ante esta situación, explicó que los nacionalistas están «inmersos nun proceso de traballo cun amplo panel de expertos» para analizar de forma exhaustiva las competencias pendientes del Estatuto.

Resultado del trabajo del BNG, aseguró, saldrá un documento competencial actualizado, «a modo de libro branco competencial», que presentará en las instituciones y ante los gallegos. «Se o BNG segue gañando apoio social e electoral poderemos facelo implicando o conxunto da sociedade. Implicar a cidadanía é clave e iso é o que pode cambiar o rumbo», subrayó.