En el estreno del Galaico Expreso: «Asomarse por la ventanilla es muy agradable y recuerda a otra época del tren»

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

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Alsa Raíl pone en marcha en la Ribeira Sacra el primer tren turístico privado que circula en Galicia

12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El primer tren turístico operado en Galicia por una empresa privada hizo este sábado sus primeros recorridos entre Monforte y Ourense, la línea que va a mantener todo este verano. Se llama Galaico Expreso y

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