En el estreno del Galaico Expreso: «Asomarse por la ventanilla es muy agradable y recuerda a otra época del tren»
MONFORTE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Alsa Raíl pone en marcha en la Ribeira Sacra el primer tren turístico privado que circula en Galicia12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El primer tren turístico operado en Galicia por una empresa privada hizo este sábado sus primeros recorridos entre Monforte y Ourense, la línea que va a mantener todo este verano. Se llama Galaico Expreso y