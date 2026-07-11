El acceso a los estudios de grado del Centro Superior de Hostelería de Galicia se eleva por encima del siete

Alumnado del CSHG durante una clase del pasado curso

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) solo cerró en el primer llamamiento de alumnos la carrera de Medicina. Sin embargo, el Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG), dependiente de la Xunta y vinculado académicamente a la USC, también ha dado este sábado por cerrada su admisión de estudiantes para el Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras en esta primera ronda, tal y como ya sucedió el curso pasado. Eso sí, este año lo hace con una importante subida de la nota de corte, que queda por encima del siete.

Para el curso 2026-2027 se han matriculado un total de cien estudiantes, mientras que otros 44 que tendrían opción a hacerlo no han podido formalizar su incorporación por haberse cubierto todas las plazas disponibles. Así las cosas, la nota de corte, marcada por la del último alumno que ha podido matricularse en el grado, queda en este momento en el 7,273.

Esto supone una subida importante con respecto al año pasado cuando las plazas también se completaron en el primer llamamiento, pero la nota de corte fue de 5,418. Es decir, se eleva casi dos puntos, en concreto 1,855. Desde el CSHG entienden que el incremento de la demanda y de la nota de acceso «confirman o crecente interese por unha formación especializada en dirección e xestión hoteleira».

Con el centenar de alumnos de nueva admisión, el número de estudiantes que el próximo curso académico se formarán en el Centro Superior de Hostalería de Galicia rondará los 350 estudiantes. La Xunta considera que, además, mantendrá lo que definen como uno de sus principales indicadores de éxito, la inserción laboral, que sitúan por encima del 90 %.

Entre los valores diferenciales de esta titulación oficial, el Ejecutivo gallego destaca la estrecha relación del CSHG con las principales cadenas hoteleras internacionales. Afirman que empresas como Meliá Hotels International, Barceló Hotel Group, Iberostar Hotels & Resorts, Hyatt Hotels Corporation o Marriott International, entre otras, demandan al centro compostelana un elevado número de estudiantes para que realicen prácticas en sus establecimientos, repartidos por todo el mundo.

Unas prácticas que, además de formar parte del plan de estudios de la carrera durante cada uno de los cursos, se han consolidado como vía de acceso al mercado laboral, ya que aseguran que en numerosos suponen el primer paso para incorporarse a estas compañías destacadas del sector «e desenvolver unha carreira profesional orientada a postos de responsabilidade e dirección dentro do sector hoteleiro internacional».

El CSHG entiende que todo esto demuestra que se ha convertido en uno de los centros de referencia para la formación de futuros directivos de la industria turística, precisamente en un momento en que la demanda de profesionales altamente cualificados para este sector clave de la economía española es creciente.