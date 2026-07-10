La Xunta archiva definitivamente el proyecto de la fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei por «inviable»

Recreación de la planta que Altri proyectaba en la localidad de Palas de Rei, descartada por la Xunta

La Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este viernes el archivo definitivo del expediente del proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo), para instalar una fábrica de celulosa. La Xunta considera que las alegaciones presentadas por la empresa no son «axeitadas ou suficientes» para seguir adelante y que la factoría es «inviable» en las condiciones planteadas.

«Hai escasas horas acabamos de comunicar á empresa Altri a resolución de arquivo do seu expediente», confirmó Lorenzana a los medios en Santiago, donde asistía a un acto no relacionado con esta cuestión. En esas declaraciones también aclaró que se trata de una resolución administrativa y que, por lo tanto, cabe recurso contra ella.

La Xunta de Galicia anunció en febrero pasado que había iniciado el proceso para archivar el proyecto de Altri para construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei. La exclusión de la subestación necesaria para este complejo dentro la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que el Ejecutivo autonómico diese este paso.

Desde entonces, la empresa tenía tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Aunque presentaron estas alegaciones justo al final del plazo, el la Administración gallega no las ve suficientes, por lo que continúa con el archivo previsto.