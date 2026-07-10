A USC homenaxea a José Antonio Caride cun seminario de pedagoxía social
GALICIA
A universidade compostelá ven de nomealo profesor emérito10 jul 2026 . Actualizado a las 16:14 h.
Non hai mellor xeito para homenaxear a José Antonio Caride que organizar un seminario. Así o fixo esta mañá de venres a USC, que reuniu na facultade de Ciencias da Educación do Campus Vida a un elenco de expertos en pedagoxía social para falar de e con Caride. Este xa é profesor emérito da Universidade de Santiago, onde comezou a traballar no ano 1979.
Co título Pedagoxía Social: Lecturas no tempo, arrancou a xornada a decana da Facultade de Ciencias da Educación, Mar Lorenzo Moledo; e tamén estaban, entre outros, a directora do departamento de Pedagoxía e Didáctica, María del Mar Sanjuán Roca; o coordinador do Grupo SEPA-Interea, Pablo Á. Meira Cartea; e o coordinador do iARCUS, Carlos Pereira Dopazo.
Un panel académico con Américo Nunes Peres (UTAD), Santiago Yubero Jiménez (UCLM), Violeta Núñez Pérez (UB) e José Ortega (USAL) e moderado por Felipe Trillo (USC) deu paso ao relatorio do propio Caride, para rematar a xornada coa participación da reitora da USC, Rosa Crujeiras.
Foi unha ocasión única para reivindicar a figura deste intelectual de curiosidade inmensa para quen nada que teña que ver coa educación en canto sociedade é alleo.