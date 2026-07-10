A USC homenaxea a José Antonio Caride cun seminario de pedagoxía social

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GALICIA

Homenaxe da USC a José Antonio Caride (centro, camisa azul)
Homenaxe da USC a José Antonio Caride (centro, camisa azul) PACO RODRÍGUEZ

A universidade compostelá ven de nomealo profesor emérito

10 jul 2026 . Actualizado a las 16:14 h.

Non hai mellor xeito para homenaxear a José Antonio Caride que organizar un seminario. Así o fixo esta mañá de venres a USC, que reuniu na facultade de Ciencias da Educación do Campus Vida a un elenco de expertos en pedagoxía social para falar de e con Caride. Este xa é profesor emérito da Universidade de Santiago, onde comezou a traballar no ano 1979.

Co título Pedagoxía Social: Lecturas no tempo, arrancou a xornada a decana da Facultade de Ciencias da Educación, Mar Lorenzo Moledo; e tamén estaban, entre outros, a directora do departamento de Pedagoxía e Didáctica, María del Mar Sanjuán Roca; o coordinador do Grupo SEPA-Interea, Pablo Á. Meira Cartea; e o coordinador do iARCUS, Carlos Pereira Dopazo.

José Antonio Caride saudando aos participantes no seminario da súa homenaxe
José Antonio Caride saudando aos participantes no seminario da súa homenaxe PACO RODRÍGUEZ

Un panel académico con Américo Nunes Peres (UTAD), Santiago Yubero Jiménez (UCLM), Violeta Núñez Pérez (UB) e José Ortega (USAL) e moderado por Felipe Trillo (USC) deu paso ao relatorio do propio Caride, para rematar a xornada coa participación da reitora da USC, Rosa Crujeiras.

Foi unha ocasión única para reivindicar a figura deste intelectual de curiosidade inmensa para quen nada que teña que ver coa educación en canto sociedade é alleo.