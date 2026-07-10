Tirón de orejas a Feijoo desde sus propias filas por comparar absentismo y cáncer: «Non é apropiado»

Foto de archivo de Núñez Feijoo Carme Ripollés | EUROPAPRESS

Las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en las que se refería al absentismo laboral como un cáncer, han levantado ampollas. Pero no solo en la oposición sino incluso entre sus propias filas. Preguntado antes del inicio del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que, «non é o máis apropiado». El responsable de la sanidad gallega recuerda que cualquier comparación con el cáncer no es adecuada, «é unha enfermidade moi relevante, case todo o mundo ten un caso próximo, é unha enfermidade cruel».

También el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reincorporado tras diez meses de baja por un cáncer, pidió cautela al hacer este tipo de comparaciones. Sémper asegura que una baja por enfermedad no es un capricho y se mostró contrario, en una entrevista radiofónica recogida por Europa Press, a que se minore el salario de las personas con baja, «no podemos añadir al problema y al drama de tener que cogerse una baja por una enfermedad, encima que se minore el salario», concluyó.

Huelga médica

El conselleiro de Sanidade realizó estas declaraciones antes del Interterritorial, con un orden del día extenso pero en el que no se aborda el principal problema de la sanidad española, el déficit de profesionales y la huelga médica por el estatuto marco, que probablemente se convierta en indefinida a partir de septiembre. Caamaño asegura que todas las autonomías van a pedir a la ministra de Sanidad un replanteamiento total del borrador del estatuto o incluso su retirada.

Este texto ha recibido unas 14.000 alegaciones y entre las críticas de la Xunta figuran no tener una memoria económica, la falta de una memoria jurídica, la invasión de competencias, que sea excesivamente regulador y que no aborde el déficit de profesionales.