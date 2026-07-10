Sanidad sobre ruedas: 19 unidades móviles recorren Galicia para hacer radiografías, resonancias, consultas o extraer sangre

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Lucía Landeira, donante habitual, el pasado mes de julio con el personal de enfermería y el conductor de la unidad móvil de donación de sangre en la praza Roxa de Santiago
Lucía Landeira, donante habitual, el pasado mes de julio con el personal de enfermería y el conductor de la unidad móvil de donación de sangre en la praza Roxa de Santiago XOAN A. SOLER

En el 2025 realizaron decenas de miles de pruebas por la geografía gallega

11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los dispositivos asistenciales se reparten por el territorio gallego para buscar una atención equitativa. Grandes hospitales, comarcales, puntos de atención continuada, centros de salud, consultorios... La Consellería de Sanidade cuenta con todo tipo de instalaciones,

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