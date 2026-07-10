Sanidad sobre ruedas: 19 unidades móviles recorren Galicia para hacer radiografías, resonancias, consultas o extraer sangre
SANTIAGO / LA VOZ
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En el 2025 realizaron decenas de miles de pruebas por la geografía gallega11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los dispositivos asistenciales se reparten por el territorio gallego para buscar una atención equitativa. Grandes hospitales, comarcales, puntos de atención continuada, centros de salud, consultorios... La Consellería de Sanidade cuenta con todo tipo de instalaciones,