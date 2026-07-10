Las oposiciones que se resuelvan en los meses de verano solo darán 15 días de plazo para las tomas de posesión

Oposición para el puesto de administrativo en el Ayuntamiento de A Coruña celebrada el 2 de febrero Eduardo Pérez

Este verano se augura movido en el ámbito de las oposiciones y el empleo público gallego. La Consellería de Facenda tiene previsto dar un importante empujón a distintos procesos selectivos, lo que ha llevado al departamento que encabeza Miguel Corgos a tomar medidas para agilizar la incorporación o el cambio de destino de los candidatos afectados.

La consellería ha aprobado una resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes, por la que se declara la urgencia y se reducen los plazos en los procesos selectivos convocados por Facenda cuya elección de destino se convoque o resuelva durante los meses de julio, agosto y septiembre.

En el texto explican que la resolución de estos procedimientos «vai afectar un elevado número de persoas e suporá un alto volume de mobilidade do persoal, polo que se prevé unha afectación significativa nos cadros de persoal». De ahí que sea preciso agilizar los trámites administrativos para poder cubrir los puestos de trabajo involucrados con la mayor celeridad, «por razóns organizativas e para salvagardar a continuidade na prestación dos servizos públicos».

Así las cosas, el documento publicado en el DOG establece que todos esos procesos selectivos con elección de destino en el período estival verán reducido el plazo de toma de posesión, que habitualmente es de un mes, a tan solo 15 días. El texto advierte que frente a esta resolución no cabe interposición de ningún recurso.