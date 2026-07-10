Normalizada la circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago tras repararse la electrificación en O Irixo

Colas en la estación de tren de Santiago el miércoles, cuando se originó la avería Xoán A. Soler

Tras un día de caos ferroviario y otro de demoras más contenidas, en la mañana de este viernes la circulación de trenes entre Ourense y Santiago de Compostela se ha normalizado tras darse por terminado los trabajos de reparación de la incidencia que se registró en el sistema de electrificación en O Irixo el pasado miércoles. Fuentes de ADIF han explicado que la avería se produjo cuando el pantógrafo de un tren Avlo se quedó enganchado a la catenaria. Esta es el conjunto de cables aéreos que deben suministrar la energía eléctrica, y el pantógrafo es el mecanismo articulado colocado en el techo del tren que toma esa corriente eléctrica de la catenaria para alimentar los motores. Este enganche dejó afectado el sistema de electrificación de la zona, cuya reparación se ha dado por completada poco antes de las cinco y media de esta madrugada.

Los trabajos se han prolongado varios días ya que entre el miércoles y el jueves fue necesario retirar el tren que se averió por causa de este enganche, para luego poder acceder a la infraestructura de suministro eléctrico dañada. Con todo, los trabajos de reparación tuvieron que esperar a la noche, ya que para mantener la circulación de los últimos trenes comerciales procedentes de Madrid hubo que restituir temporalmente la tensión en una de las vías y volver a cortarla posteriormente para continuar trabajando. La complejidad técnica de la avería hizo que una noche no bastase para solucionarla al completo, por lo que fue necesario rematar la reparación esta pasada madrugada.

Todo esto hizo que durante ambas jornadas toda la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo se tuviese que realizar por una única vía, de ahí las cancelaciones y retrasos del primer día y las demoras del segundo. ADIF espera que a lo largo de este viernes todos los servicios operen ya con normalidad. También Renfe informó en sus redes sociales, poco antes de las siete de la mañana, de que quedaba restablecida la circulación normal en la línea que conecta Ourense y Santiago, una vez reparados los daños en la infraestructura.

Todo esto llega tras dos días de complicaciones en la conexión interior de Galicia y de la comunidad con la meseta, especialmente el propio miércoles, cuando se vivieron escenas de caos. La incidencia técnica provocó un efecto dominó que desencadenó retrasos generalizados y cancelaciones. En especial, vieron alteradas sus rutas los viajeros entre Galicia y Madrid, además de que trayectos dentro de la comunidad fueron suprimidos y las estimaciones de trenes afectados durante la jornada del miércoles ascendieron a unos 15 servicios. Ayer el día arrancó de forma similar aunque con un ambiente menos caótico. Concretamente, la circulación se desarrolló en vía única entre Ourense y O Irixo y en vía doble entre O Irixo y Santiago.

De este modo, los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y regionales registraron demoras de al menos 20 minutos al paso por el punto afectado. Así, quedó patente en el tren que debía partir a las 05.47 horas de Santiago rumbo a la estación madrileña de Chamartín, adonde debía llegar a las 08.56 horas, pero salió de la estación compostelana con 80 minutos de retraso.

Desde ADIF aclararon que el tren circuló a menos velocidad al ir detrás de una exploradora que iba comprobando cómo estaba el trayecto. Además, los pasajeros de dos trenes de media distancia fueron finalmente trasladados por carretera. Un convoy partió de la estación de Santiago a las 06.23 horas rumbo a Ourense y el otro salió de la ciudad de As Burgas a las 06.40 horas con dirección Compostela. Una de las primeras afectadas por esta situación en la mañana de ayer fue Rebeca Recio, una pasajera del Avant 09071 A Coruña-Ourense, que aclaró que, en principio, iban a partir de Santiago en tren sobre las 08.16 horas, pero, finalmente, este trayecto desde la capital gallega también se cubrió en autobús.

Los usuarios esperan ahora que la recién recuperada normalidad sea duradera, pero una gran parte de ellos son escépticos a causa de las numerosas incidencias sufridas recientemente con retrasos de récord. Lo peor de los últimos días se vivió el miércoles, cuando los problemas de transporte se combinaron con las altas temperaturas y con la falta de información y soluciones. Así, en la estación de tren de Ourense con 40 grados en el exterior, los propios responsables tuvieron que solicitar el auxilio de la Cruz Roja, cuyos voluntarios repartieron agua dando prioridad a niños y personas mayores que pasaron horas esperando soluciones. Para facilitar las cosas, Renfe habilitó cambios y devoluciones gratuitos, pero esta medida resultó insuficiente para aquellos que perdieron vuelos o citas importantes que llevaban tiempo esperando, como oposiciones, musicales en la Gran Vía o conciertos.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, consideró «inaudita» la situación con «constantes atrasos, paralizacións e cortes nas comunicacións entre Galicia e Madrid pola alta velocidade». Lamentó que «prácticamente todas as semanas ocorre algunha incidencia» y calificó de «inaceptable» la frecuencia de estos incidentes. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió a su vez al ministro de Transportes, Óscar Puente, «desculpas e solucións» por los fallos registrados. «Debe dar explicacións do que ocorre e ofrecer solucións a un problema que repítese demasiado», defendió. Reclamó también medidas para que la catenaria no falle con tanta frecuencia y se invierta más en mantenimiento. A esto sumó la necesidad de modificar los sistemas de atención a la ciudadanía, mejorando protocolos para evitar esperas eternas. «Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non existan sistemas alternativos de transporte para os que están horas atrapados no ferrocarril», sentenció.

Tramitación de reclamaciones 24 horas después de la llegada del tren

Para reclamar por grandes retrasos en servicios de Renfe, como los múltiples registrados en los últimos dos días, los usuarios afectados deben esperar 24 horas desde la llegada del tren a su destino para realizar este trámite. El plazo máximo para la gestión es de tres meses. Dependiendo del tipo de tren y la duración, los pasajeros tienen derecho a indemnizaciones bajo lo que Renfe denomina Compromiso de Puntualidad. De esta manera, se establece que a los viajeros de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity les corresponde una devolución del 50 % del billete para retrasos superiores a 60 minutos, y del 100 % para retrasos de más de 90 minutos.

El pasaje de Media Distancia y Avant, en caso de retrasos de más de 30 minutos, tienen derecho a un 50 % de devolución del importe del billete. Si la demora supera los 60 minutos, la devolución correspondiente será del 100 % . Formulada una reclamación, los administradores de infraestructuras o las empresas ferroviarias deberán contestar en el plazo de un mes desde su recepción, informando al reclamante de las medidas adoptadas. Excepcionalmente, y cuando el caso esté justificado, los administradores de infraestructuras o las empresas ferroviarias informarán al usuario de la fecha para la cual cabe esperar respuesta, sin exceder el plazo de tres meses desde que se recibe la reclamación. Desde Renfe se ofrecen tres opciones para recibir la indemnización.

La primera de ellas es la devolución del importe correspondiente en la misma forma de pago en la que ase adquirió el billete. La segunda alternativa consiste en la devolución del importe correspondiente más un 50 % adicional en un código de descuento canjeable para otro billete del mismo importe o superior. En este caso, el usuario dispone de un máximo de seis meses para comprar un nuevo billete tras la obtención del código de descuento. El nuevo no admite cambios y es posible anularlo, aunque sin recuperar el código descuento. En el caso de los clientes del programa de fidelización Más Renfe, la devolución del importe se realizará en Puntos Renfe junto con un 100 % adicional. En este caso, se habilitará un plazo de tres años para redimir estos puntos.

Asimismo, si se opta por la devolución del importe en la misma forma de pago, se solicitará en la web de Renfe (excepto pago en metálico), en puntos de venta y atención al cliente de las estaciones o en la agencia de viajes emisora de los billetes. Quienes se inclinen por la devolución en un código de descuento para próximos viajes, deberán solicitarlo en la web de Renfe (disponible para billetes pagados con tarjeta de crédito o débito, Bizum, PayPal o en metálico).