José María Fernández Seijo, vocal del Poder Judicial: «Me preocupan más las alabanzas que las críticas. Hay que aceptarlas»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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MARCOS MÍGUEZ

Director de la primera semana de la Escuela de Verano, preside el órgano del Consejo que tramita las quejas por malas prácticas o faltas de jueces: «Que no seamos capaces de decir si el juez Peinado actuó bien o mal es un fracaso»

11 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Quería ser profesor, más bien Flaubert, pero José María Fernández Seijo (Madrid, 1956) es hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial y director de la Escuela de Verano que esta semana llegó al pazo

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