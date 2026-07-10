José María Fernández Seijo, vocal del Poder Judicial: «Me preocupan más las alabanzas que las críticas. Hay que aceptarlas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Director de la primera semana de la Escuela de Verano, preside el órgano del Consejo que tramita las quejas por malas prácticas o faltas de jueces: «Que no seamos capaces de decir si el juez Peinado actuó bien o mal es un fracaso»11 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Quería ser profesor, más bien Flaubert, pero José María Fernández Seijo (Madrid, 1956) es hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial y director de la Escuela de Verano que esta semana llegó al pazo