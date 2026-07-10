El gasto social de Galicia entre el 2020 y el 2025 aumentó un 24,1 %, por encima de la media nacional

Niños en un colegio gallego CARMELA QUEIJEIRO

El presupuesto destinado al gasto social en Galicia (sanidad, educación y servicios sociales) ha aumentado un 24,1 % en los últimos cinco años, pasando de 7.891,7 millones de euros en el 2020 a 9.795,4 millones en el 2025.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales publicó este viernes un informe que muestra en Galicia un aumento superior a la media de las comunidades autónomas españolas, que fue de 18,5 %. Galicia se posiciona como la octava comunidad con la cifra más alta en inversión por habitante, siendo esta de un 23,5 % al pasar de 2.929,1 euros a 3.607,3 euros.

Los fondos asignados a gasto social suponen un 62,3 % del presupuesto total de la comunidad, del que un 35 % es para sanidad; un 18 %, para educación; y un 9 %, para servicios sociales. El porcentaje que representa el gasto social aumentó en 5,7 puntos porcentuales, aunque en otros ejercicios la proporción era mayor. En el 2011 este gasto representaba un 68 %, aunque a día de hoy las cuantías han aumentado en términos absolutos.

En cuanto a la inversión en servicios sociales y promoción social, ha subido tanto en valor absoluto como en porcentaje sobre el presupuesto total pasando de 7 % en el 2011 a 9 % en el 2025, cuando alcanzó 515 euros por habitante, la cifra más alta desde el 2007. Los datos desde principio del 2026 nos indican una tendencia a batir esa cifra y alcanzar alrededor de 537 euros por habitante a finales de este año.