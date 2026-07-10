Felipe VI presidirá los actos militares del día del Carmen en la Escuela Naval de Marín

16-7-2025. La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía en los actos castrenses en Marín el día del Carmen Ramón Leiro

Los actos castrenses en la Escuela Naval de Marín contarán con la asistencia del rey Felipe VI, que presidirá la ceremonia de jura de bandera de los alumnos de primer curso y entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia de la Armada española el próximo jueves 16. Defensa confirmó también la presencia de la ministra Margarita Robles a una cita a la que acudirán también los principales representantes de la sociedad civil y autoridades militares de Galicia. Este año el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, será la gran ausencia de la ceremonia ya que por razones operativas y del crucero de instrucción de este curso no arribará a Marín como suele ser habitual sino que se dirigirá directamente a Cádiz. También está por ver si acude la princesa de Asturias, ya que aún no se ha hecho pública la agenda de Leonor de Borbón de esa jornada festiva para las gentes del mar.

El día 16 de julio es uno de los momentos principales en la Escuela Naval de Marín a lo largo del año, como punto culminante de la formación de los nuevos oficiales de la Armada, ya que los alféreces de navío y tenientes recogen sus destinos tras finalizar la formación que reciben en esta institución castrense.

Desde Defensa se informó de que egresarán en este curso 125 alumnos, de los que 16 son mujeres. Asimismo, 92 accedieron a sus estudios por acceso directo y otros 33 por promoción. En la escala de oficiales del Cuerpo General de la Armada remataron sus estudios 74 alumnos, mientras que en Infantería de Marina fueron 21; en Intendencia, 17; en el cuerpo de Ingenieros, cinco: en la escala de oficiales MILCOM de Intendencia, dos; y en la escala técnica de oficiales del cuerpo de Ingenieros, seis.

Los números uno de la promoción en sus distintas categorías son Lucas Rodríguez Castillo, Javier Placer Martínez, José María Martín Calvo, Laura Llinares Crespo, Francisco Javier Vega Arance y Consuelo Ponce Torti.