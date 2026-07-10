Una empresa de control de plagas y revisiones periódicas, medidas en la aldea de Caldas contra las moscas

Reunión de vecinos de Outeiro, en Bemil, con representantes políticos del Concello de Caldas PLATAFORMA VECINAL DE BEMIL

De las quejas a la acción. Los vecinos de la aldea de Outeiro, en la parroquia de Bemil, en Caldas de Reis, han creado una plataforma para defender su bienestar ante las molestias que achacan a la actividad de una granja avícola cercana. Un malestar que se traduce en la presencia masiva de moscas y mal olor. El miércoles por la noche se constituyó en el local social de Bemil la plataforma Bemil-Outeiro pola saúde ambiental e a calidade de vida. Al acto acudieron las tres fuerzas políticas con representación en el Concello. En concreto, el alcalde, Jacobo Pérez (PSOE), el teniente de alcalde, Manuel Fariña (BNG), y el portavoz de la oposición, Fernando Pérez (PP).

Los afectados por la actividad de la granja de Rosales Grupo Avícola comentaron ayer que salieron de la asamblea con una sensación «agridulce». Su portavoz, Marta Ferreiro, subrayó que gracias a la presión el Ayuntamiento se comprometió a requerir documentación a la empresa para verificar que la gestión de los residuos es correcta.

«También van a revisar el expediente urbanístico. Eso fue lo mejor y falta que realmente lo cumplan. La parte más negativa fue la actitud que hemos sentido los vecinos con la que llegaron el alcalde y el teniente de alcalde», dijo. Entienden los vecinos que fue una actitud «poco empática» ante un problema grave que afecta al día a día de la aldea. También se quejan de falta de transparencia en el acceso al expediente, tanto por parte de los afectados como de la oposición.

Una de las primeras medidas de la plataforma será la contratación de un asesor jurídico para que los oriente en las cuestiones urbanísticas y medioambientales. «El Concello dice que la memoria de incidencia ambiental depende de la Xunta, y la Xunta del Concello, por lo que queremos que un técnico nos oriente», señaló Marta Ferreiro, que insistió en que la granja no tiene licencia de actividad porque este permiso estaba pendiente de una inspección.

Explicaciones a la granja

Desde el gobierno bipartito de Caldas, el alcalde afirmó que entiende el malestar y las molestias de los vecinos. Aseguró que acudieron a la reunión a escuchar y atender las quejas. «El Concello va a pedir explicaciones a la empresa sobre si está cumpliendo y, más allá de eso, queremos que refuercen las medidas», expuso Jacobo Pérez. Indicó el regidor que el problema se está focalizando en la granja y hay que saber que ese es el origen. Por ello, contactará con la empresa de control de plagas contratada por el Concello para que estudie la situación y vea la posibilidad de hacer una actuación de choque. Se comprometió también el alcalde a impulsar «revisiones periódicas» a la explotación avícola por parte de la Policía Local para comprobar las molestias que denuncian los vecinos.

Desde las filas de la oposición apuntaron que el de Outeiro es «un problema de salud pública», por lo que entienden que los afectados estén «muy enfadados porque hasta que acudieron a los medios no les hicieron ni caso». Su portavoz, Fernando Pérez, remachó que hay que estar seguros del origen del problema, «por lo que queremos que se haga un seguimiento y que la explotación agrícola colabore».