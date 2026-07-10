Concedidas las Medallas Pardo Bazán a la magistrada María Josefa Ruiz Tovar, la Asociación Saúde Mental A Mariña y las futbolistas pioneras de Crendes

Ruiz Tovar en el homenaje que le ofrecieron en enero del 2011 por su despedida como presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo LAGO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes publica la concesión de las Medallas Emilia Pardo Bazán para el reconocimiento de acciones relevantes en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. La magistrada María Josefa Ruiz Tovar, la Asociación Saúde Mental A Mariña y las pioneras del fútbol femenino de Crendes son las personas y entidades distinguidas este año por la Consellería de Política Social e Igualdade.

María Josefa Ruiz Tovar (A Coruña, 1957) ha sido una magistrada pionera desde su incorporación a la carrera judicial. Tras ser magistrada del Juzgado de Distrito número 3 de Lugo, se trasladó a la ciudad coruñesa como titular del Juzgado de lo Penal número tres, siendo la primera mujer al frente de un órgano de estas características. De allí pasó a ser nombrada magistrada de la Audiencia Provincial de A Coruña. Pero si algo destaca especialmente es que en el año 2000 se convirtió en la primera mujer en presidir una Audiencia Provincial en Galicia. Tenía 43 años cuando se puso al frente del organismo lucense. Solo otras tres audiencias en toda España estaban entonces lideradas por mujeres, las de Vizcaya, Guipúzcoa y Guadalajara.

En cuanto a las futbolistas de Crendes, se trata de distinguir a un grupo de mujeres que en los años 60 desafiaron las convenciones sociales para vestirse de corto y lanzarse a practicar un deporte que, por aquel entonces, se consideraba, como cierto brandi de la época, cosa de hombres. Su bautizo futbolístico fue el 5 de mayo de 1963, cuando jugaron un partido entre solteras y casadas. Unas pioneras, por tanto, en un ámbito distinto al de Ruiz Tovar, pero con gran significado social. Para conocer más de su historia, nada mejor que este artículo de nuestro compañero Pablo González con motivo del reencuentro de estas deportistas.

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La Asociación de Saúde Mental A Mariña, cuya actividad arrancó en Cervo en el año 2002, trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas de este tipo. Suya es la iniciativa de poner en marcha la primera vivienda tutelada especializada para mujeres con enfermedad mental y además víctimas de violencia de género de la comunidad gallega.

Las candidaturas a las Medallas Emilia Pardo Bazán, impulsadas por la Xunta en el año 2019, son presentadas por la propia ciudadanía de Galicia, que puede hacerlas llegar a la Administración autonómica a través de su sede electrónica, por lo general en el primer trimestre del año. La concesión oficial suele realizarse en julio, como en este caso, y la gala de entrega se celebra normalmente en el mes de octubre.

Esta distinción ya ha sido concedida, entre otras personas e instituciones, a la deportista olímpica Teresa Portela, la política Manuel López Besteiro, los institutos de investigación sanitaria de Galicia IDIS, Inibic e IIS Galicia Sur, la Fundación Secretariado Gitano, la magistrada Dolores Galovart, la primera farera gallega Cristina Fernández o la Fundación María José Jove.