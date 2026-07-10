Los colegios gallegos abrieron el año pasado 500 protocolos antisuicidio

Sara Pérez Peral
SARA PÉREZ REDACCIÓN / LA VOZ

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Pilar Canicoba

Son alumnos adscritos al Código Agarimo, la iniciativa para prevenir estas conductas en los centros; docentes alertan de que la cifra es mayor

11 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace casi un mes, La Voz publicaba en la sección de Opinión el artículo Niños que desean morir. El relato de una profesora, también pedagoga y orientadora, Cristina Labrador, en el que alertaba de cómo

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