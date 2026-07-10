Los colegios gallegos abrieron el año pasado 500 protocolos antisuicidio
REDACCIÓN / LA VOZ
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Son alumnos adscritos al Código Agarimo, la iniciativa para prevenir estas conductas en los centros; docentes alertan de que la cifra es mayor11 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace casi un mes, La Voz publicaba en la sección de Opinión el artículo Niños que desean morir. El relato de una profesora, también pedagoga y orientadora, Cristina Labrador, en el que alertaba de cómo