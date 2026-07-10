Avanza la descentralización de Medicina: Javier de Toro dirigirá el departamento creado en la UDC

Los rectores, hace unos días, en Santiago; de izquierda a derecha, Carmen García Mateo (UVigo), Ricardo Cao (UDC) y Rosa Crujeiras (USC) PACO RODRÍGUEZ

A partir de septiembre la docencia clínica de quinto de Medicina estará descentralizada en las tres universidades públicas, dentro del convenio firmado en enero del 2026 por la Xunta y las tres instituciones. Para ello,