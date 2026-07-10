Avanza la descentralización de Medicina: Javier de Toro dirigirá el departamento creado en la UDC

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Los rectores, hace unos días, en Santiago; de izquierda a derecha, Carmen García Mateo (UVigo), Ricardo Cao (UDC) y Rosa Crujeiras (USC)
Los rectores, hace unos días, en Santiago; de izquierda a derecha, Carmen García Mateo (UVigo), Ricardo Cao (UDC) y Rosa Crujeiras (USC) PACO RODRÍGUEZ

La Xunta publica el concierto único entre Sergas y universidades que regula el uso de las instituciones sanitarias para la docencia

10 jul 2026 . Actualizado a las 03:00 h.

A partir de septiembre la docencia clínica de quinto de Medicina estará descentralizada en las tres universidades públicas, dentro del convenio firmado en enero del 2026 por la Xunta y las tres instituciones. Para ello,

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