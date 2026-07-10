El 16 % de los aspirantes superaron la fase inicial de las oposiciones de educación gallegas
GALICIA
Avanzan a la última fase un total de 1.884 personas, que realizarán la defensa programaciones y la exposición de unidades didácticas hasta el 19 de julio10 jul 2026 . Actualizado a las 17:24 h.
Un total de 1.884 personas han superado la fase inicial de las oposiciones de educación convocadas por la Xunta a la que asistieron algo más de 11.500 candidatos (el 72 % de los mas de 16.000 inscritos). Eso supone que avanzan a la fase final —consistente en defender una programación y exponer una unidad didáctica— el 16 % de los examinados. Son cuatro puntos porcentuales más que el año pasado, en el primer año en el que los interinos han estado exentos de presentarse a las pruebas sin perder su puesto en las listas de sustitución.
Esta segunda y ultima fase se desarrollará hasta el próximo 19 de julio. Casi 2.200 docentes conforman los 154 tribunales que escucharán y evaluarán la defensa de la programación de cada aspirante, así como la exposición de su unidad didáctica, en el caso de maestros de primaria y de profesores de secundaria, o de un tema para quienes cambian de especialidad.
En el proceso selectivo de este año, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP oferta 1.601 plazas de personal docente funcionario en 42 especialidades, agotando la tasa de reposición permitida, del 120 %. El 87 % son de nuevo ingreso, y las 213 restantes son de promoción interna, para el paso de maestro a profesor de instituto.
En concreto, hay 476 puestos para docentes de infantil y primaria en ocho especialidades: 80 de Educación Infantil, 45 de Inglés, 35 de Francés, 25 de Educación Física, 30 de Música, 95 de Pedagoxía Terapéutica, 41 de Audición e Linguaxe y 125 de Primaria.
En el cuerpo de secundaria son 852 plazas en 29 especialidades, y las que ofertan más puestos son Inglés (147), Lingua e Literatura Galega (80), Matemáticas (50), Sistemas e Aplicacións Informáticas (40), Xeografía e Historia (35), Lengua Castellana y Literatura (35), Procesos de Xestión Administrativa (33) y Formación e Orientación Laboral (31).
La consellería incluyó también 60 plazas en cinco especialidades para profesores especialistas en sectores singulares de FP: Cociña e Pastelería (12), Estética (7), Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble (7), Mantemento de Vehículos (20) y Soldadura (14).