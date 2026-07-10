El 16 % de los aspirantes superaron la fase inicial de las oposiciones de educación gallegas

Imagen de archivo de una prueba para las oposiciones de educación en Lugo ALBERTO LÓPEZ

Un total de 1.884 personas han superado la fase inicial de las oposiciones de educación convocadas por la Xunta a la que asistieron algo más de 11.500 candidatos (el 72 % de los mas de 16.000 inscritos). Eso supone que avanzan a la fase final —consistente en defender una programación y exponer una unidad didáctica— el 16 % de los examinados. Son cuatro puntos porcentuales más que el año pasado, en el primer año en el que los interinos han estado exentos de presentarse a las pruebas sin perder su puesto en las listas de sustitución.

Esta segunda y ultima fase se desarrollará hasta el próximo 19 de julio. Casi 2.200 docentes conforman los 154 tribunales que escucharán y evaluarán la defensa de la programación de cada aspirante, así como la exposición de su unidad didáctica, en el caso de maestros de primaria y de profesores de secundaria, o de un tema para quienes cambian de especialidad.

En el proceso selectivo de este año, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP oferta 1.601 plazas de personal docente funcionario en 42 especialidades, agotando la tasa de reposición permitida, del 120 %. El 87 % son de nuevo ingreso, y las 213 restantes son de promoción interna, para el paso de maestro a profesor de instituto.

En concreto, hay 476 puestos para docentes de infantil y primaria en ocho especialidades: 80 de Educación Infantil, 45 de Inglés, 35 de Francés, 25 de Educación Física, 30 de Música, 95 de Pedagoxía Terapéutica, 41 de Audición e Linguaxe y 125 de Primaria.

En el cuerpo de secundaria son 852 plazas en 29 especialidades, y las que ofertan más puestos son Inglés (147), Lingua e Literatura Galega (80), Matemáticas (50), Sistemas e Aplicacións Informáticas (40), Xeografía e Historia (35), Lengua Castellana y Literatura (35), Procesos de Xestión Administrativa (33) y Formación e Orientación Laboral (31).

La consellería incluyó también 60 plazas en cinco especialidades para profesores especialistas en sectores singulares de FP: Cociña e Pastelería (12), Estética (7), Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble (7), Mantemento de Vehículos (20) y Soldadura (14).