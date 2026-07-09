A Xunta presentará o 15 de xullo a súa proposta para actualizar o Plan de Normalización da Lingua Galega
GALICIA
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude dixera que se daría a coñecer no primeiro semestre do ano09 jul 2026 . Actualizado a las 17:14 h.
A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude presentará o vindeiro 15 de xullo a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. A Xunta comprometera que a proposición para renovar o documento aprobado no ano 2004 dariase a coñecer na primeira metade deste ano 2026. O departamento que lidera José López Campos indicou que a presentación farase nun acto oficial, no que está confirmada a participación do conselleiro.
Deste xeito, a exposición da renovación ideada polo Gobierno galego chegaría só dous semanas despois de que acabase o anterior prazo dado pola próxima Administración autonómica. Un prazo que foi sufrindo modificacións xa que a finais do ano pasado, López Campos sinalou nunha comisión parlamentaria que agardaba comezar a tramitación parlamentaria da renovación no primeiro trimestre do 2026, e pasada esa data, situou a presentación das conclusións na primeira metade do ano.
Rematado xuño sen noticias do Plan de Normalización, foi o propio presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, o que este pasado luns, tras o Consello da Xunta, avanzou que o Pacto pola Lingua no que se enmarca o plan sería presentado «en moi poucos días».
Fíxoo en resposta ás preguntas da prensa sobre aquel compromiso de dalo a coñecer no primeiro semestre, momento que Rueda aproveito para indicar que lle facía «graza» que «algúns dos que están metendo máis présa» sean los que «non quería nin escoitar falar do pacto».
O documento que será presentado a vindeira semana é resultado dun proceso participativo no que, según o conselleiro de Lingua, fixéronse máis de 400 contactos e 1.400 achegas.