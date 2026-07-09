¿Has tenido alguna incidencia con los trenes en Galicia? Cuéntanos tu caso

Personas miran las pantallas de la estación de tren de Ourense para comprobar el cambio de horarios. MIGUEL VILLAR

Los problemas en los trenes de Galicia se multiplican y a las recientes incidencias se añadió el miércoles una nueva en la línea de altas prestaciones que une Ourense y Santiago. En especial, vieron alterados sus planes los pasajeros con rutas previstas entre Galicia y Madrid, además de que trayectos dentro de la comunidad fueron suprimidos a medida que se acumulaban las horas sin soluciones. El ADIF aclaraba ayer que todo se debió a una incidencia de la catenaria o del pantógrafo que provocó daños en trenes Avlo y Avant. Esta mañana aún no había previsión de restablecimiento. ¿Te has visto afectado por alguna incidencia con los trenes en Galicia? Escríbenos y cuéntanos tu experiencia