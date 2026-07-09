El Senado aprueba los cambios del PP en la ley de transferencia de la AP-9, que regresa al Congreso

PACO RODRÍGUEZ

El Partido Popular empleó su mayoría absoluta en el Senado para enmendar la ley que ordena el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia. La Cámara Alta dio luz verde al dictamen de la ponencia aprobada el martes en la comisión de Transportes, que según los populares recupera el espíritu original de la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Tanto PSdeG como BNG votaron en contra los cambios adoptados.

El texto regresa ahora al Congreso, donde está previsto que las enmiendas del Senado sean rechazadas para proceder a ratificar el acuerdo adoptado el mes pasado en la Cámara Baja. «Tiene que haber alguna explicación para que se dé ese cambio porque, si no, no es comprensible. Las gallegas y los gallegos no lo entendemos», lamentó el senador popular José Manuel Barreiro, que se dirigió a los representantes socialistas y nacionalistas para consultarles, de forma retórica, si rechazaban «las bonificaciones que contemplaba el texto inicial para transportistas, familias numerosas o usuarios nocturnos». El senador gallego reivindicó que «la Cámara territorial» respetará «las decisiones de los parlamentos autonómicos aprobadas por unanimidad».

El socialista César Mogo acusó a los populares de trasladar un «relato averiado», y que su partido es responsable de llevar «veinticinco años engañando con la AP-9». «Hoy se acaba el engaño, que es lo que no pueden soportar. Nunca quisieron el traspaso», les reprochó, denunciando que «son los únicos responsables de que hoy la AP-9 esté privatizada e hipotecadas hasta el 2048».

Desde el BNG, la senadora Carme da Silva recordó que en el Parlamento gallego «hubo muchos acuerdos unánimes», pero el PP vetó el debate de la ley hasta en tres ocasiones en el Congreso mientras el popular Mariano Rajoy era presidente.