Segundo día de retrasos ferroviarios en Galicia

Amara Santos REDACCIÓN / LA VOZ

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Pasajeros a la espera de soluciones de transporte en la estación de tren de Ourense.
Pasajeros a la espera de soluciones de transporte en la estación de tren de Ourense. Miguel Villar

Una incidencia en la catenaria el miércoles a la altura de O Irixo siguió provocando ayer demoras de al menos 20 minutos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y regionales. Hoy se espera normalidad

09 jul 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

El sufrimiento de los usuarios de tren gallegos se alargó durante 48 horas tras el problema detectado el pasado miércoles en la catenaria durante el trayecto de un tren que unía Ourense con Santiago. Concretamente

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