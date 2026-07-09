Segundo día de retrasos ferroviarios en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Una incidencia en la catenaria el miércoles a la altura de O Irixo siguió provocando ayer demoras de al menos 20 minutos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y regionales. Hoy se espera normalidad09 jul 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
El sufrimiento de los usuarios de tren gallegos se alargó durante 48 horas tras el problema detectado el pasado miércoles en la catenaria durante el trayecto de un tren que unía Ourense con Santiago. Concretamente