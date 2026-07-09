Los hospitales forman actualmente a 2.300 residentes con más de 1.200 tutores

Simulacro de examen mir realizado en la Facultade de Medicina de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Galicia es la segunda autonomía que más incrementa la oferta de formación sanitaria especializada de cara al próximo curso. Serán 725 plazas, 43 más que en la convocatoria actual, lo que supone un 6,3 %, solo por detrás de la comunidad valenciana en términos porcentuales. Así lo apuntó el director de ACIS, la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández-Campa, en una comparecencia en el Parlamento gallego.

Los datos de las plazas, aprobados en el Consello de la Xunta hace unas semanas, recogen un aumento exponencial en la especialidad de medicina de urgencias, implantada por primera vez este año con los seis primeros residentes de Galicia. El año que viene serán 24, cuatro en las unidades de A Coruña, Santiago y Vigo, y tres en las de Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Fernández-Campa recordó que en áreas como medicina familiar y comunitaria, la Xunta oferta el 100 % de las plazas acreditadas por el Ministerio de Sanidad, 207, pero aún así son «claramente insuficientes». No es la única área en donde se ofrece el total de puestos acreditados, que también se alcanza en pediatría, cardiología, medicina interna, cirugía u otras. Otro ámbito a potenciar es el de salud mental, en donde se amplía una plaza en psicología clínica (hasta 17) y otra en psiquiatría (20).

Actualmente en Galicia hay más de 2.300 residentes formándose en distintas titulaciones y especialidades, con más de 1.200 tutores y 3.800 colaboradores docentes, a los que el director de ACIS agradeció su trabajo. El presupuesto para financiar estas plazas asciende a 94,2 millones de euros este año, un 11,5 % más que en el 2025.

Exámenes de Vigo

Una de las peticiones de la Xunta es que Vigo vuelva a acoger los exámenes de formación sanitaria especializada. Este mes de enero solo se realizaron en Santiago, pero el Goberno central ha mostrado su intención de que en el 2027 vuelvan a realizarse las pruebas en esta ciudad. En el borrador de oferta de plazas que ha remitido a las comunidades aparece la posibilidad de elegir esta sede.

Campa también defendió la capacidad de atracción de profesionales tras terminar la residencia. Galicia, Madrid, Valencia y Murcia, apuntó, «son as comunidades que máis mir incorporan ao sistema», señaló.