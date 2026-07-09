Contas alerta de la baja recaudación de la tasa turística en A Coruña y Santiago

Avalancha de cruceristas en A Coruña por la tripe escala de este viernes Ángel Manso

El Consello de Contas, la institución encargada de fiscalizar el sector público autonómico, acaba de hacer público un informe -bautizado como auditoría exprés- en el que trata de evaluar cómo está funcionando la tasa turística, actualmente en vigor en los concellos de A Coruña, Santiago y Vigo. Esta última ciudad no la tenía en marcha en el momento del estudio, pero sí las otras dos. La primera conclusión que apunta Contas es la baja recaudación: la institución detecta un reducido cumplimiento voluntario en el primer período de aplicación de la recarga municipal sobre el impuesto gallego de estancias turísticas. A Coruña recibió 110 autoliquidaciones frente a los 1.417 establecimientos activos que figuraban en el registro turístico, lo que representa un 7,76 %; mientras tanto, Santiago contabilizó 260 declaraciones para 952 establecimientos, el 27,31 %.

La auditoría advierte, no obstante, de que los establecimientos de mayor capacidad presentan un mayor grado de cumplimiento, por lo que la falta de declaraciones no tendría necesariamente un impacto proporcional sobre la recaudación. Según revela Contas, los dos ayuntamientos ingresaron 913.150 euros por la recarga correspondiente al cuarto trimestre del 2025: 365.150 euros A Coruña y 548.000 Santiago. La proyección anual de esas cantidades alcanzaría 1,46 millones y 2,19 millones, respectivamente, frente a unas estimaciones municipales de 2,5 y 2,6 millones. Contas considera, sin embargo, que los cálculos iniciales podrían quedarse cortos, porque las autoliquidaciones recibidas representan solo una parte de los establecimientos registrados y porque el período analizado corresponde al cuarto trimestre, de menor volumen turístico.

Control e inspección

La auditoría pone especialmente el foco en las viviendas de uso turístico. En A Coruña figuran unas 6.500 plazas de esta modalidad en el registro autonómico y, según Contas, apenas se presentaron autoliquidaciones de estos establecimientos. El órgano fiscalizador concluye también que las viviendas de uso turístico respondieron en menor proporción a los requerimientos realizados durante la auditoría y presentaron discrepancias con los datos contrastados por el equipo fiscalizador.

A partir de estos resultados, Contas recomienda que los ayuntamientos refuercen los recursos destinados a la inspección y coordinen sus actuaciones con las restantes administraciones.

La fiscalización no se limita a la recaudación. El informe cuestiona también la planificación previa de las ordenanzas aprobadas en A Coruña y Santiago. Según Contas, ambas reproducen las previsiones generales de la norma autonómica sin concretar medidas adaptadas a dos realidades turísticas que considera muy diferentes: la peregrinación en Santiago y el creciente peso del turismo de cruceros en A Coruña. El órgano fiscalizador sostiene además que antes de aprobar las ordenanzas no existió un análisis suficientemente motivado, con cifras y retorno económico, de las medidas e inversiones que se financiarían con los ingresos obtenidos.

Críticas al proceso

Contas critica asimismo el proceso de información y participación. La auditoría concluye que la ciudadanía no tuvo acceso a la totalidad de los expedientes de aprobación de las ordenanzas, lo que limitó el conocimiento y la posibilidad de formular alegaciones sobre los textos finalmente aprobados. También considera que, durante los casi dos años transcurridos desde los primeros trabajos hasta la entrada en vigor de las normas, no se aplicaron medidas efectivas para incentivar la participación de los sectores más afectados y que la información previa disponible no incluyó de forma completa los análisis económicos ni las inversiones proyectadas.

El informe extiende sus observaciones a la propia creación del impuesto autonómico que sirve de base a las recargas municipales. Contas señala que la figura se incorporó mediante la ley de acompañamiento sin que se considerase procedente solicitar dictamen del Consello Económico e Social, sin una discusión previa de las partes interesadas mediante mecanismos como la consulta pública y sin que se previese la participación de la Fegamp.

La Intervención Xeral de la Xunta rechazó en sus alegaciones que esa tramitación incumpliese las reglas parlamentarias. Sostuvo que la creación del impuesto a través de una enmienda no precisaba consulta pública ni participación de la Fegamp y que el procedimiento se ajustó al Reglamento del Parlamento.

Otro de los aspectos destacados por la auditoría es la participación de las universidades públicas gallegas. Los costes de los trabajos de preparación, asesoramiento, aplicación e impugnación de las ordenanzas ya comprometidos en las tres ciudades analizadas superan los 350.000 euros para el período 2025-2029. En A Coruña cuestiona la necesidad de contratar por 14.520 euros un dictamen de 52 páginas para un proceso judicial, al considerar que cuatro de las cinco prestaciones incluidas podían coincidir con funciones de los servicios municipales de control de legalidad y gestión económica.

En Santiago recoge un convenio con la Universidade de Santiago por 143.217 euros, de los que 120.000 corresponden a aportación municipal, además de un contrato menor previo de 7.865 euros para estudiar los criterios técnicos y jurídicos de implantación de una tasa turística y el posible destino de la recaudación.

La auditoría, sin embargo, analiza una figura tributaria en una fase todavía inicial. Su ámbito temporal se centra fundamentalmente en las actuaciones desarrolladas entre diciembre del 2024 y noviembre del 2025, aunque incorporó los datos del primer período de autoliquidación, presentado en enero del 2026. Esta circunstancia fue uno de los principales argumentos planteados por el Concello da Coruña en sus alegaciones. El ayuntamiento sostuvo que el tiempo transcurrido desde la aplicación efectiva de la recarga, ni siquiera un año o ejercicio completo, era insuficiente para realizar un análisis solvente y una evaluación objetiva de sus efectos. Santiago no ha presentado alegaciones.