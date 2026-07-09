Asínase en Santiago a declaración que promove o uso do galego nas forzas e corpos de seguridade
GALICIA
O Estado, a Xunta e a Fegamp comprométense a fortalecer a lingua nos procedementos oficiais e nas relacións coa cidadanía09 jul 2026 . Actualizado a las 20:04 h.
As forzas e corpos de seguridade do Estado, o Ministerio do Interior, a Xunta e os concellos referendaron este xoves en Santiago un compromiso histórico a prol do galego. Fixérono no paraninfo da Facultade de Historia, onde asinaron unha declaración que promove o uso das linguas oficiais entre os corpos de seguridade e a cidadanía. A sinatura chega despois de meses de conversas entre a Irmandade Xurídica Galega, que promoveu o texto, e as administracións con competencias en seguridade.
«Como tantas veces repetimos, o futuro do idioma galego e con el, o da cultura do noso país, xógase nos espazos de maior prestixio e utilidade social», asegurou o presidente da Irmandade Xurídica, Henrique Monteagudo, ao inaugurar o acto. Agradeceu a receptividade dos asinantes e salientou que unha policía capacitada para traballar en galego «constitúe unha baza capital para garantir o respecto aos dereitos lingüísticos dos cidadáns». Como xa se comentara nas reunións, o uso oral da lingua adoita estar garantido —a maioría dos axentes que traballan en Galicia son galegofalantes—, pero non ocorre o mesmo nos documentos escritos, que segue dominados maioritariamente polo castelán.
Con esta declaración, todas as forzas e corpos de seguridade do Estado en Galicia —a Policía Nacional e a Garda Civil mediante a Secretaría de Estado de Seguridade, as policías autonómicas a través da Xunta e as locais a través da Fegamp— recoñecen a oficialidade do galego e o castelán como «unha riqueza cultural e un valor constitucional de primeiro nivel» e tamén o dereito da cidadanía a relacionarse cos seus corpos policiais en calquera das dúas linguas.
Para reforzar ese procedemento, os corpos de seguridade comprométense a incorporar o galego a todos os actos oficiais que se celebran en Galicia, mais tamén a tomar a iniciativa de atender chamadas e de iniciar conversas e procedementos en galego, «sen prexuízo do dereito que asista á cidadanía a relacionarse e optar posteriormente por calquera das linguas cooficiais». Tamén acordan empregar o galego de xeito preferente nos informes da Policía Científica que se remiten aos Tribunais de Instancia da comunidade.
Os asinantes tamén asumen o compromiso de de incorporar a lingua aos programas informáticos, aos modelos de expedientes que se tramitan nos corpos de seguridade e no uso da intelixencia artificial. Ademais, a Academia Galega de Seguridade Pública e a Secretaría de Estado de Seguridade a promover unha «formación continua a respecto do coñecemento do galego oral e escrito» entre os axentes que forman nas súas aulas.
No acto, que rematou por volta das sete e media da tarde cunha fotografía de familia, estiveron presentes a secretaria de Estado de Seguridade, Aina Calvo Sastre; a fiscala superior de Galicia, Carme Eiró; o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco; o secretario xeral da Lingua, Valentín García; e vicepresidenta da Fegamp e alcaldesa de Betanzos, María Barral. Acompañáronos o decano do Colexio de Avogados de Lugo, Xosé Manuel Fernándex e tamén parlamentarios, alcaldes, concelleiros e representantes da Axencia Tributaria, o Imelga, da Avogacía do Estado e das forzas e corpos de seguridade.