La Xunta activa medidas de prealerta por escasez de agua en 32 concellos de Pontevedra y A Coruña, sin restricciones generales

Un hombre utilizando una ducha en una piscina PACO RODRÍGUEZ

Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda e Vilaboa, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia, y Zas. Son los 31 concellos afectados por la situación de prealearta por escasez moderada de agua que esta miércoles ha declarado la Xunta, y cuyos efectos se extienden también a Baiona, aunque en este municipio no se declare la prealerta. La medida no supone restricciones inmediatas, aunque sí un control más intensivo del estado de los ríos y de los sistemas de abastecimiento, y la petición de que ayuntamientos y ciudadanos hagan un uso más responsable del agua.

En concreto, se ha declarado la prealerta en dos de las 19 unidades territoriales de escasez en las que se divide la cuenca hidrográfica Galicia Costa, la única sobre la que tiene competencia la Administración autonómica, ya que la cuenca Miño-Sil depende del Gobierno central, igual que las del Cantábrico Occidental y el Duero. El aviso afecta al sistema del Río Lérez y al del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo. Además, se aplicarán las mismas medidas al concello de Baiona, por el descenso continuado desde mayo del volumen de agua en el embalse que abastece la localidad. Curiosamente, entre los ayuntamientos en prealerta autonómica no se incluye Vigo, que declaró esta situación ayer desde su propio Gobierno municipal.

Así lo decidió esta mañana la Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, con presencia de otros cargos del ente y de representantes de MeteoGalicia, Protección Civil y las consellerías de Medio Rural y Sanidade. El organismo constató que, desde el punto de vista de la sequía, hay una situación «de normalidade» en el conjunto de la demarcación hidrográfica. De hecho, los datos expuestos indican que la ocupación actual del conjunto de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa es del 89,4 %, casi nueve puntos por debajo de las mismas fechas del año pasado, pero solo un poco por debajo de la ocupación media de los últimos diez años.

Sin embargo, los datos meteorológicos, la evolución de los caudales de los ríos y otros indicadores aconsejaron tomar medidas de precaución en las dos zonas ya citadas. Y es que en la reunión se constató un notable descenso de los caudales circulantes en el Lérez, con una disminución muy acusada en el último mes, y en el Anllóns, con bajada significativa de aportes desde mayo. Estas caídas, indican, están provocadas por una combinación de falta de lluvias y elevadas temperaturas, que aumentan la evaporación del agua. Además, la Mesa da Seca también tuvo en cuenta que en los municipios pontevedreses afectados hay un importante aumento de población durante la época estival, así como las previsiones meteorológicas para este mes de julio, que anticipan un inicio marcado por las altas presiones y el tiempo seco, y una segunda quincena sin cambios significativos, más allá de la posibilidad de tormentas locales.

Consumo responsable

Según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, la situación de prealerta por escasez implica que se hará un seguimiento intensivo de la situación meteorológica, el nivel de los ríos y la ocupación de los embalses en los sistemas afectados, pero también prevé medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. No supone la aplicación directa de restricciones, aunque sí se solicita a los ayuntamientos afectados que tomen las medidas que consideren apropiadas para hacer un control adecuado de los usos del agua en su ámbito territorial.

En concreto, la Oficina Técnica da Seca propone a los concellos que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o el uso de duchas en las playas, además de vigilar con más frecuencia los indicadores de sequía y de evolución de los caudales fluviales.

De cara a la población, se recomienda evitar las actividades que generan mayor consumo de agua, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable, además de tener aún más presentes prácticas responsables como ducharse en lugar de bañarse, usar las funciones eco de los electrodomésticos, cerrar los grifos cuando no se estén usando y otras.