Vota y opina: ¿Has tomado ya alguna medida para controlar el consumo de agua por el riesgo de sequía?

Aspecto ayer del embalse de Eiras, que surte de agua a Vigo y parte de su área Xoán Carlos Gil

La Xunta ha declarado la situación de prealearta por escasez moderada de agua en 31 concellos, además de Baiona, municipio al que se extienden los efectos pero no se declara la prealerta. La decisión se toma por el descenso «notable» de los caudales del río Lérez y del Anllóns, y también por el aumento de población estival.

Según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, la prealerta implica que se hará un seguimiento intensivo de la situación meteorológica, el nivel de los ríos y la ocupación de los embalses, pero también prevé medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. No supone la aplicación directa de restricciones, aunque sí se solicita a los ayuntamientos afectados que tomen las medidas que consideren apropiadas para hacer un control adecuado de los usos del agua en su ámbito territorial.

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