La UE destina a España 120 millones de euros por los incendios del año pasado

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Alvarizas que quedaron al descubierto por el incendio de Larouco del verano pasado
Alvarizas que quedaron al descubierto por el incendio de Larouco del verano pasado ALBERTO LÓPEZ

Sufragarán las medidas de urgencia y recuperación, habiendo sido Galicia una de las zonas más afectadas con casi 120.000 hectáreas quemadas

07 jul 2026 . Actualizado a las 19:41 h.

El pleno del Parlamento Europeo dio ayer el visto bueno definitivo a movilizar 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los graves incendios forestales registrados en agosto del 2025, que afectaron especialmente a Galicia con 120.000 hectáreas ardidas. Es la mayor partida dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Chipre, por los fuegos del pasado julio, y a Rumanía, por las inundaciones de mayo y junio del 2025.

Con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno reunido en Estrasburgo culminó así la tramitación parlamentaria de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo y que convierte a España se convierte en el principal destinatario de estos fondos, tras los fuegos que afectaron a dieciséis comunidades autónomas y cuyos daños directos fueron estimados por las autoridades en más de 4.300 millones de euros.

La financiación europea permitirá sufragar medidas de emergencia y recuperación, entre ellas la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas afectadas, el alojamiento temporal para las personas damnificadas y el despliegue de servicios de rescate, entre otras actuaciones urgentes.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para hacer frente a las primeras necesidades derivadas de la emergencia, de modo que el desembolso aprobado este martes completará la ayuda prevista con cargo al Fondo de Solidaridad.