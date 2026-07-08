Fina Casalderrey, escritora: «Non é doado vivir só da venda dos libros»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez A CORUÑA / LA VOZ

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A escritora Fina Casalderrey, na feira do libro de Pontevedra
A escritora Fina Casalderrey, na feira do libro de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

A académica da Real Academia Galega, que foi unha das impulsoras da candidatura de Neiras Vilas para as Letras Galegas, ten publicados arredor de 70 títulos: «Escritos, algúns máis»

09 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A «fame» de libros na infancia non impediu que Fina Casalderrey Fraga (Xeve, Pontevedra, 1951) cultivase historias desde cativa. «A miña biblioteca primeira foi oral, porén foi máxica», conta a académica que no 1996 foi

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