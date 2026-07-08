«Agora temos que derribar os chalés, e despois xa se verá se hai que indemnizar aos donos»
BARREIROS / LA VOZ
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La alcaldesa de Barreiros asume un conflicto heredado y ante el que los propietarios damnificados presentarán batalla09 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Concello de Barreiros afronta un nuevo conflicto derivado del urbanismo con consecuencias que pueden suponer un quebranto para la economía municipal. Lo inmediato será la demolición de seis chalés próximos a la playa de