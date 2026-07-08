Presentan en Santiago el primer documento de consenso para abordar un tumor cerebral que afecta a pacientes jóvenes

Foto de archivo de un equipo de resonancia magnética en el CHUS

Expertos en oncología presentaron en Santiago el primer documento de consenso en España sobre el glioma de bajo grado con mutación IDH, un tumor cerebral infrecuente pero que afecta a pacientes jóvenes, lo que provoca un enorme impacto en la vida de los afectados y de sus allegados. Ángeles Vaz, oncóloga en el Hospital Ramón y Cajal, Isaura Fernández, oncóloga del Chuvi, Santiago Aguín, oncólogo del CHUS, y Pilar Luque, neuropsicóloga y familiar de un paciente, explicaron las necesidades que se encuentran enfermos y profesionales a la hora de abordar este tumor.

Cada año se diagnostican unos 300.000 cánceres en España, de ellos el 2 % son cerebrales y dentro de este porcentaje el 10 % son gliomas, lo que implica unos 600 al año. El problema, lamentan los profesionales, es que no hay circuitos reglados para derivar a estos enfermos, no hay un mapa de los recursos humanos y técnicos existentes ni de los ensayos clínicos. Es lo que pretende solventar este documento de consenso, que también incide mucho en el abordaje neuropsicológico. «De repente a una persona de 40 años le dices que hay que gestionar una incapacidad laboral, eso repercute muchísimo a nivel emocional y también económico», explica Luque. Consecuencias de la enfermedad, como que a nivel ejecutivo no pueden ir paso a paso, o la sobrecarga que supone ir a un comer a un restaurante, son difíciles de asumir para el afectado, y a veces para el entorno.

Se trata de un tumor de crecimiento lento y con un pronóstico no demasiado malo, pero no es curable, así que tarde o temprano vuelve a aparecer y empeora. El documento, señala Ángeles Paz, asienta unas necesidades y sobre todo busca visibilizar este cáncer, «así como garantizar la equidad, de ahí la importancia de que haya un circuito preestablecido».

Uno de los ejemplos que pusieron los especialistas es que, pese a que la investigación en oncología es innegable, en este tipo de tumor infrecuente en veinte años solo hubo una innovación. Isaura Fernández, del Chuvi, apuntó que en su área, referente en todo Pontevedra, se diagnosticaron doce casos en un año, mientras que Santiago Aguín, del CHUS, explica que en Galicia el tratamiento de estas enfermedades tiene puntos fuertes en relación a otras comunidades, como el acceso a terapias o nuevos medicamentos, pero también carencias, por ejemplo en el abordaje neuropsicológico, tan importante en este tumor.

El documento de consenso se presentó en el Congreso de los Diputados y se está dando a conocer en las comunidades. También es importante tener un registro tanto de este como de otros tumores, y de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo, algo para lo que se necesita el apoyo de las instituciones, «los profesionales estamos sobrecargados y estos registros implican mucho trabajo». En Santiago, de hecho, el servicio contrató a una persona para estas tareas.