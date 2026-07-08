Medicina convoca a 675 estudiantes para 403 plazas a la espera de que se resuelvan las matriculaciones

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Facultad de Medicina de la USC
Facultad de Medicina de la USC XOÁN A. SOLER

La CIUG explica que es la única carrera que cerró de momento para que no afecte a la matriculación de los grados afines

08 jul 2026 . Actualizado a las 15:08 h.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), que organiza la selectividad y el acceso a los grados universitarios, ha convocado en el primer llamamiento a las carreras a 675 estudiantes para las 403 plazas que ofrece

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