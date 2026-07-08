Medicina convoca a 675 estudiantes para 403 plazas a la espera de que se resuelvan las matriculaciones
REDACCIÓN / LA VOZ
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La CIUG explica que es la única carrera que cerró de momento para que no afecte a la matriculación de los grados afines08 jul 2026 . Actualizado a las 15:08 h.
La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), que organiza la selectividad y el acceso a los grados universitarios, ha convocado en el primer llamamiento a las carreras a 675 estudiantes para las 403 plazas que ofrece