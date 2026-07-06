La Xunta cree que la propuesta de un techo del 4 % la deja sin margen de gasto

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a la salida de la reunión del CPFF Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno central y las comunidades del PP han vuelto a escenificar su desacuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes. En él se aprobaron las propuestas del Ministerio de Hacienda sobre el techo de gasto y la senda de déficit, pero las comunidades autónomas populares votaron en contra. El ministro Arcadi España solo obtuvo el respaldo de Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, con presidentes del PSOE.

El conselleiro gallego de Facenda, Miguel Corgos, fue especialmente crítico con el límite de gasto, fijado en un 4 %. «Está muy lejos de las necesidades de las comunidades autónomas», aseguró. Recordó que se está en un contexto inflacionario de cerca del 3,2 %, a lo que sumó «toda una serie de gastos inducidos desde el Gobierno central, pero que afrontan las comunidades». Aludió, en concreto, a la subida salarial de los funcionarios, que cifró en un 5 %, advirtiendo que las autonomías asumen casi el 70 % de los gastos de personal de todas las Administraciones. «Eso implica que nuestra capacidad para hacer frente a nuevos gastos prácticamente no existe, nos inhabilita para hacer cualquier política de gasto», aseguró el conselleiro, que antes de la reunión había pedido un techo «a la altura» de las necesidades de los servicios públicos gallegos.

La otra cifra aprobada ayer fue la del margen déficit de las comunidades autónomas, que se mantendría en el 0,1 % para el período 2027-2029, la misma que este año. «No tendrían que hacer ningún esfuerzo adicional», aseguró en rueda de prensa el ministro de Hacienda. Arcadi España también apuntó que cuando se propuso esa cifra en el 2025 las comunidades populares se abstuvieron: «Tendrán que explicar qué ha pasado para que ahora, con el mismo déficit y un límite de gasto mayor del propuesto para este ejercicio, pasen de la abstención a votar en contra. Y tendrán que explicar también por qué renuncian a un margen fiscal de 5.849 millones de euros para los próximos tres años».

Pero además, esa misma propuesta del 0,1 % también fue rechazada en el Congreso de los Diputados, impidiendo tramitar los Presupuestos Generales. De hecho, Junts ya advirtió ayer al Gobierno central de que votará en contra de los objetivos de déficit si la propuesta vuelve a ser la misma que y limita a las comunidades a un margen de una décima del PIB anual. Esto complicaría notablemente sacar adelante este paso, esencial para elaborar unas cuentas que serían las primeras de la legislatura.

Déficit asimétrico

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera volvió a surgir la propuesta, liderada especialmente por Cataluña, de establecer un déficit asimétrico, es decir, cifras diferentes para las distintas comunidades en función de su situación de partida. Con la peculiaridad de que en esta ocasión el Ejecutivo central se ha mostrado abierto a estudiarlo. Es más, el ministro considera que esa idea es «justa, muy positiva y solidaria», pero necesitaría el acuerdo entre sí de las propias comunidades del PP para ceder margen de unas a otras. «Pero no he percibido en ellas voluntad de llegar a un acuerdo, pese a que ellos mismos tienen comunidades que necesitan más oxígeno fiscal que otras», añadió el ministro.

Pese a las palabras de España, a la salida de la reunión varios consejeros populares se mostraron dispuestos a estudiar la idea. El valenciano José Antonio Rovira dijo no estar en contra, pero tampoco lo considera relevante, aunque añadió que «es cierto que poner el mismo déficit a todas las comunidades con un sistema de financiación que mejora a algunas y perjudica a otras tampoco tiene mucho sentido». «Nosotros desde luego, la Región de Murcia, que es la peor financiada de España, vamos a estudiarla», dijo la consejera murciana, Marisa López Aragón. Su homóloga madrileña, Rocío Albert, sin embargo, mostró su pleno rechazo: «Todas las comunidades estamos al servicio de España y tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y de deuda».

El conselleiro gallego no se refirió a esta cuestión, ni fue preguntado por ella, pero fuentes de Facenda consultadas por este periódico recordaron que «Galicia non apoia un déficit asimétrico», insistiendo también en que la comunidad «tampouco ten ningún problema de déficit».

En cualquier caso, la propuesta del Gobierno ha salido adelante, por lo que está previsto que este martes el Consejo de Ministros apruebe el objetivo de déficit público para el 2027, que será de un 1,8 % del PIB. El 1,5 % corresponderá a la Administración central; el 0,2 %, a la Seguridad Social; y el 0,1 % a las comunidades, quedando un 0 % a la Administración local.