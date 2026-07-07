La Xunta ampliará las ayudas a la compra de vivienda protegida

XOÁN REY | EFE

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avanzado este mediodía en el Parlamento gallego que la Xunta aumentará en dos millones de euros las ayudas para adquisición de vivienda protegida y ha pedido a la Cámara un posicionamiento común para reclamarle al Estado un plan acorde a las necesidades reales de la comunidad. En una comparecencia a petición propia, Allegue ha contrapuesto el esfuerzo de la Administración autonómica para avanzar en la accesibilidad con la parálisis del Gobierno central. «Os programas autonómicos levan dez convocatorias con fondos propios que suman ata 30 millóns de euros», ha subrayado la conselleira, quien ha puesto el foco en que el plan estatal debía estar en vigor desde el pasado 1 de enero. «Este retraso pon en risco convocatorias como as axudas ao alugueiro, para comunidades de propietarios, rehabilitación ou promotores de vivenda protexida: están bloqueados arredor de 80 millóns de euros que deberían estar ao servizo dos cidadáns», ha lamentado Allegue.

En su intervención en la Cámara, la responsable de Vivenda sostuvo que el plan estatal cuenta con una dotación insuficiente para Galicia, con 399 millones de euros para 5 años, de los que el Estado aporta 239, lo que supone una aportación estatal de alrededor de 48, que calificó de «insuficiente». Allegue argumentó que el Gobierno gallego quintuplica su esfuerzo financiero y, por el contrario, la aportación estatal apenas se duplica. «Cos fondos previstos e aplicando as condicións do plan, apenas poderían financiarse arredor de 600 vivendas protexidas ao ano, cando en dous anos a Xunta xa ten en marcha 4.000 vivendas públicas e prevé impulsar outras 2.000 adicionais ata 2030», denunció la conselleira en el Parlamento.

Críticas de la oposición

Aitor Bouza, de PSdeG, le ha recordado a Allegue que tiene que ir asumiendo que la Xunta tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y le ha reprochado que, antes que dar explicaciones de lo que hace su departamento, se presente en el Parlamento para interpelar a una ministra que no puede defenderse. «Sabe cal é a súa execución orzamentaria do primeiro trimestre dese ano? Un cero por cento. Faga balance da vivenda construida en 17 anos», le ha dicho Bouza, quien ha acusado a la Xunta de vivir instalada en la propaganda.

En la misma línea, Alexandra Fernández, del BNG, ha recordado que la Xunta sigue sin dar explicaciones de su nuevo plan, mientras comparece en el Parlamento gallego para hablar del estatal. «Volvemos a preguntarlle hoxe. Cantas vivendas públicas fixeron?», le ha preguntado la representante nacionalista, quien ha denunciado el fracaso de la estrategia anterior de la Xunta. Fernández ha emplazado a la conselleira a ejercer sus funciones en un mercado tensionado para reconducir los problemas de accesibilidad y proteger a los sectores más vulnerables. «O futuro pasa por incluir vivenda xa construida no parque público, algo que está no plan estatal, e a Xunta ten que poñerse a traballar nesa liña», ha insistido Fernández.

Roberto Rodríguez, diputado del grupo mayoritario de la Cámara, ha recordado que la vivienda es el principal problema del conjunto de España, una situación, dijo, que se ha agravado desde que Sánchez está en el Gobierno, lo que hace inevitable referirse a la gestión de la Administración central. «O Goberno de Rueda está a impulsar a accesibilidade e estase a ocupar daquelo que lles preocupa aos cidadáns», ha insistido el diputado del PP.

En su turno de réplica, la conselleira ha respondido que aceptan el plan de vivienda por imposición y por responsabilidad con los ciudadanos (poder acceder a los fondos), pero eso no implica, ha insistido, que Galicia no pueda reclamar más. Allegue ha respondido al BNG que la declaración de zonas tensionadas no está teniendo resultados y ha preguntado a los nacionalistas a qué precio comprarían las vivienda libre para integrarla en el parque público.