El Sergas retrasa un mes los concursos de traslados para que pueda presentarse el personal que acaba de lograr plaza

Foto de archivo del CHUS PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución por la que se modifican las bases del concurso de traslados abierto y permanente del Sergas. El motivo de esta modificación es principalmente permitir que el personal de nuevo ingreso, es decir, quienes acaban de conseguir plaza, puedan incorporarse a estos ciclos de adjudicación de destino en el menor tiempo posible.

Básicamente el cambio consiste en demorar un mes determinados plazos. El proceso se iniciará el 15 de febrero (frente al 15 de enero actual), y en lugar de publicar la oferta de destinos en el primer trimestre del año, se hará en el primer cuatrimestre. Hasta ahora, la coincidencia del fin de los procesos selectivos con las vacaciones de Navidad dificultaba que los nuevos profesionales tramitasen su solicitud antes de la fecha límite (15 de enero). De esta manera, «elimínase este obstáculo estacional atrasando os prazos clave», apuntan desde el Sergas.

El 15 de febrero será también la fecha límite para presentar las solicitudes a través del expediente electrónico, mientras que se valorarán los méritos realizados hasta el 15 de enero, en lugar del 15 de diciembre.

La Consellería de Sanidade asegura que esta modificación no supondrá una demora en la resolución del concurso, por lo que la adjudicación definitiva de destinos se producirá, como máximo, en el último trimestre del año. Los cambios se acordaron de forma unánime entre el Sergas y los sindicatos con representación en la mesa sectorial.

Comenzará a aplicarse en el concurso del 2027 y la resolución incluye también una medida excepcional por el volumen de los procesos actuales, con 5.550 plazas, por lo que aunque la fecha final se mantiene en el 31 de diciembre con carácter general, esta podrá modificarse tras negociarlo con la mesa sectorial para garantizar el correcto desarrollo de los procesos selectivos.