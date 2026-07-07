Rueda aleja a Galicia de la guerra ideológica de Madrid
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El presidente de la Xunta atenúa el discurso de los populares gallegos frente a los últimos debates abiertos por el PP nacional07 jul 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Alfonso Rueda se presentó a las elecciones gallegas del 2024 con dos grandes retos, principalmente. El primero, revalidar la mayoría absoluta de su predecesor; legitimarse ante las urnas como presidente de la Xunta tras suceder