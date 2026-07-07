PSOE y BNG rechazan en el Senado adoptar las condiciones del Parlamento gallego para el traspaso de la AP-9

XOAN A. SOLER

El Senado ha certificado hoy la imposibilidad de que las tres fuerzas políticas con mayor representación en Galicia se pongan de acuerdo en las Cortes estatales. La Comisión de Transportes de la Cámara Alta ha votado mayoritariamente a favor de la transferencia de la AP-9 a la Xunta, pero no como planteó el Congreso de los Diputados el mes pasado, sino como entiende el PP que se debe de ordenar el traspaso de la titularidad del vial.

Si en el Congreso fue el PP quien votó en contra del traspaso tal y como lo habían pactado el PSOE con Sumar y el BNG, la comisión del Senado registró el voto en contra de socialistas y nacionalistas a las condiciones expuestas por los populares para aprobar el cambio de manos de la autopista. El voto en comisión anticipa lo que ocurrirá el jueves, cuando el asunto sea debatido y votado por el pleno de la Cámara Alta: el texto del Congreso modificado ahora en el Senado tendrá que volver al hemiciclo de los diputados para que estos lo ratifiquen o, como es previsible, que lo rechacen y se opte por aprobar la transferencia de la AP-9 a Galicia como acordó el mes pasado el pleno de la Cámara Baja.

En la sesión de hoy se asentaron dos argumentaciones. La del PP incide en que haber modificado la propuesta hecha por el Parlamento gallego, y que fue respaldada por populares, nacionalistas y socialistas, es «una traición a Galicia», tal y como señaló el senador popular José Manuel Barreiro. Manuel Mirás (PSOE) y Carme da Silva (BNG) restaron trascendencia a los cambios introducidos en el texto y aseguraron que ante la hipótesis de que se anule el contrato de concesión si se declara nula la prórroga que ahora disfruta Audasa, será la Administración general del Estado la que se haga cargo de los costes de indemnización. «Es falso asegurar que se transmiten riesgos a la comunidad autónoma», afirmó el socialista Mirás, para quien los términos para el traspaso de la autopista se fijarán en las negociaciones que el Gobierno central y la Xunta tendrán que llevar a cabo una vez lo apruebe en su segunda vuelta el Congreso. «Las enmiendas del PP no mejoran la ley ni aportan seguridad económica ni jurídica», añadió.

«Lo apoyan en el Parlamento gallego y lo boicotean en las Cortes», terció la nacionalista Da Silva, en alusión al PP. Para ella, el texto que remitió el Congreso sentando las bases de la transferencia contempla claramente que será el Estado quien pague las consecuencias económicas de la posible anulación de la concesión. «Únanse al acuerdo y demuestren a la ciudadanía gallega que quieren la transferencia, y no utilicen la comisión mixta para boicotearla», avisó la representante del BNG.

Barreiro pidió a ambos en nombre de los gallegos que expliquen por qué han cambiado el texto de la proposición de ley aprobada por los tres partidos en el Parlamento autonómico. «Ha pasado algo que no saben o no quieren explicar», dijo el senador popular. «Tendrán que explicar por qué se rompe el consenso», añadió, para advertir que el texto tal y como salió del Congreso no mejora el remitido desde Galicia. «Nosotros apoyamos la transferencia de la AP-9, pero por compromiso y lealtad con Galicia y por el consenso alcanzado en el Parlamento gallego, los que lo han roto tendrán que explicarlo», concluyó antes de que las enmiendas del PP fuesen aprobadas por 17 votos a favor y 11 en contra.