Los profesionales que quieran participar en el concurso específico para enfermería familiar del Sergas tienen hasta el 31 de julio para actualizar su expediente

Una enfermera haciendo preparativos para la campaña de vacunación de la gripe en un centro de salud de Pontevedra CAPOTILLO

El Sergas continúa preparando un próximo concurso específico para ingresar en la categoría de enfermería familiar y comunitaria, un proceso que responderá a una convocatoria transitoria y excepcional, que se está negociando con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidade. Según se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los profesionales interesados en participar tendrán hasta el próximo 31 de julio —este día incluido— para actualizar sus expedientes electrónicos en el sistema Fides.

El objetivo de este plazo extraordinario, explican, es tratar de ofertar «un número de prazas axustado á realidade dos/das profesionais do Servizo Galego de Saúde que cumpren os requisitos de participación». Eses requisitos pasan por tener la condición de personal estatutario fijo diplomado o graduado universitario en enfermería, tener destino definitivo en el centro en el que se oferte plaza y estar en posesión de la titulación de especialista en enfermería familiar y comunitaria.

Desde la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas advierten que cualquier modificación o registro de documentos posterior a este mes de julio no será computado a la hora de determinar el mapa de plazas que se ofrecerán en el concurso. Recuerdan también que para justificar que se tiene la especialidad no es suficiente el certificado de aptitud, sino que deberá constar registrado el título oficial sobre especialidades de enfermería, derivado del Real decreto 450/2005.

Este concurso viene gestándose desde hace varios años. De hecho, las bases del procedimiento fueron publicadas en el DOG del 2 de abril del 2018, aunque los detalles siguen negociándose con los sindicatos. De hecho, en la Mesa Sectorial del pasado 3 de junio se acordó aumentar en 182 el número de plazas ofertadas. Además, en principio el proceso se desarrollará en una única fase, y las plazas en distintos centros sanitarios que se incluyan quedarán bloqueadas de cara al próximo ciclo de adjudicación del concurso de traslados abierto y permanente.