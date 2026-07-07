La presidenta del Tribunal Supremo, sobre los ataques y críticas a jueces: «Debilitan la autoridad de las instituciones»

Apertura de la Escuela de Verano del Poder Judicial, este martes en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña)

Arranca la vigésima octava edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), esta vez centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. En la inauguración este martes de las jornadas, la presidenta del Tribunal Supremo destacó que el Poder Judicial es un contrapeso a los demás poderes del Estado y advirtió que los ataques y las críticas a los jueces «debilitan la autoridad de las instituciones y los principios que representan».

Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, insistió en que «son los jueces, independientes e imparciales, los que protegen y tutelan los derechos y quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad». Apeló a «evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial» y reivindicó la necesaria formación continua de jueces y magistrados adaptada a las nuevas realidades: «Es esencial para una Justicia de calidad».

En unas jornadas centradas en la inteligencia artificial, que promueven Xunta, Poder Judicial y Diputación de A Coruña, la presidenta del Supremo apeló al uso responsable de estas herramientas ante los riesgos que suponen no solo legales, sino también éticos: «Es útil al servicio de los jueces, pero nunca podrá sustituir el trabajo del juez independiente, inamovible y responsable que garantiza nuestra Constitución».

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que asistió a la inauguración de la Escuela de Verano del Poder Judicial acompañado del director xeral de Xustiza, José Tronchoni, destacó la iniciativa como «punto de encontro e cita consolidada» entre los miembros de la carrera judicial de toda España para reforzar su formación.

Formación, precisamente, en el campo de la inteligencia artificial. Una herramienta, que según aseguró Calvo, «pode contribuír a mellorar a xestión da información, automatizar determinadas tarefas e facilitar o traballo dos profesionais», pero que también requiere la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales. Por eso, explicó, la Xunta cuenta con un Plan de medidas de mellora da ciberseguridade no ámbito xudicial, con el que se reforzó la protección de los equipos informáticos utilizados por los profesionales e impulsaron acciones formativas para prevenir amenazas digitales.

Un sistema eficaz y accesible

Calvo insistió en el compromiso de la Xunta con la modernización de la Administración de Justicia con la incorporación de nuevas tecnologías, y aseguró que el Gobierno gallego tiene en marcha el Plan Senda 2028, dotado con 24,4 millones de euros (de los que 6,9 millones corresponden a fondos europeos Feder), para mejorar los servicios digitales del sistema judicial «e avanzar cara a un sistema máis eficaz e accesible».

En el acto también intervinieron el diputado de Hacienda, Especial de Cuentas, Recursos Humanos y Avance Digital de la Diputación de A Coruña, José Ramón Rioboo; y el vocal del Poder Judicial José María Fernández, quien ejerce, junto con la vocal Gema Espinosa, la dirección académica de la primera semana de la Escuela. También asistió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, entre otras autoridades.

Jueces de diferentes comunidades analizarán hasta el próximo 17 de julio los aspectos teóricos y prácticos de la Justicia en la era de la inteligencia artificial. Durante las jornadas, abordarán asuntos como los principios de transparencia y supervisión humana, el impacto de la prueba electrónica en la Unión Europea o la evaluación crítica de los riesgos derivados del uso de herramientas automatizadas en la actividad jurisdiccional.