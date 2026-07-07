El Parlamento aprueba la reforma legal para cubrir plazas de urgencias en Ourense

Paco Rodríguez

El Parlamento gallego ha aprobado este mediodía la reforma de la Ley 2/2022 de medidas extraordinarias para la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario con el título de especialista en Ciencias de la Salud de Servizo Galego de Saúde (Sergas). La modificación normativa, respaldada por el PP y que ha contado con el voto en contra de nacionalistas y la abstención socialista, tiene por objetivo incluir las plazas de médico de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Esto implica que se ofertarán las plazas vacantes (25 de 50) por el sistema excepcional de acceso a la condición de personal fijo de concurso de méritos, valorando la experiencia y la formación sin necesidad de superar el examen de oposición. También se establecerá una valoración especial de la experiencia profesional: cada mes de servicios prestados en las urgencias del CHUO computará el triple de la puntuación que se establezca con carácter general para futuros procesos selectivos o concursos de traslados. «As circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias», ha defendido el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien ha recordado que una iniciativa similar en Castilla y León contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

Las plazas de urgencias en el CHUO se incluirán en los puestos de difícil cobertura, sumándose a las de los hospitales comarcales de Cee, O Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras y O Salnés.

La reforma legal ha suscitado duras críticas de la oposición. «Benvidos ao debate de que temos un problema cos recursos humanos,algo que levamos xa moitos anos denunciando; estamos parcheando o que vostedes destrozaron durante anos», argumentó Julio Torrado, diputado del PSdeG, que ha demandado una estrategia global y planificada para resolver el problema de déficit de recursos humanos que afecta al conjunto de Sergas. El representante socialista ha asegurado en el Parlamento que «este é un debate non sobre as urxencias hospitalarias, senón sobre as urxencias dun Goberno».

En términos similares se ha expresado Montse Prado, diputada del BNG, que ha acusado a la Xunta de construir un relato falsificado, consistente en desvincularse de su responsabilidad en el deterioro del servicio por la falta de personal y luego aparecer como «salvadores». «O PP aplica técnicas de manipulación de masas: crea un problema como o do CHUO, denunciado hai xa tempo, e preséntao como se fose unha cousa de hoxe para facer ver que actúa con responsabilidade e rapidez», ha denunciado Prado. El BNG ha argumentado que la provisión de plazas en Ourense va a ser a costa de personal que se vaya de otros sitios, «un parche que amosa que o que lle importa ao PP é gañar a batalla do relato e as roldas de prensa».

Por parte del grupo mayoritario de la Cámara, la diputada Noelia Pérez ha afeado a la oposición sus contradicciones, denunciando a la vez un problema e impidiendo que ahora se adopten soluciones. «Vostedes terán que explicarlle aos cidadáns como hai días falaban de colapso e hoxe teñen a cara de opoñerse: os problemas dos pacientes resólvense tomando decisións», ha asegurado la representante popular. En su turno de intervención, la representante del PP ha acusado a la oposición de ir al terreno de la confrontación en lugar de remar en la búsqueda de soluciones, «que para iso nos poñen aquí os galegos e as galegas», ha insistido.

En su turno de réplica a los grupos enmendantes, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido la utilidad del marco normativo del 2022 cuya reforma ahora pretende que «garantizar que as urxencias do CHOU presten un servizo de calidade». El máximo responsable de Sanidade ha defendido la normativa gallega que permite otorgar plazas de médicos especialistas por concurso de méritos en lugar de oposición, al ser declaradas de difícil cobertura, porque ha facilitado cubrir más de 98 % de las ofertadas, un total de 521.