Fallece un hombre en Mondoñedo arrollado por su coche

Un familiar de la víctima alertó del suceso al servicio de emergencias 112 E CUIÑA

Un hombre falleció este lunes por la noche tras ser arrollado por su coche cuando se encontraba en una zona de difícil acceso de una finca ganadera de la localidad de Curros, en la parroquia de Santa María Maior, en Mondoñedo (Lugo), según informa el 112 de Galicia.

El servicio de emergencias recibió una llamada de un familiar del fallecido a las 23 horas alertando del suceso. En dicha llamada, el familiar explicó que cuando se encontraban en la finca el coche se desplazó atropellando a la víctima.

Para atender esta incidencia fueron activados efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias Gallego-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Barreiros, así como voluntarios de protección civil. En el lugar de los hechos, los sanitarios certificaron la muerte del hombre, mientras que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso