Exigen la climatización urgente de las escuelas infantiles gallegas por alcanzar los 30 grados durante las olas de calor

Aula de una escuela infantil

Aulas con temperaturas habituales de 27 grados, e incluso de 30 durante las olas de calor. Es la situación que CIG-Ensino denuncia en escuelas de educación infantil tanto públicas y privadas de Galicia. En una nota de prensa remitida a los medios, el sindicato asegura que es frecuente que en estos centros se incumplan los límites térmicos de 25 grados máximos, y que tanto esto como los niveles de humedad y concentración de dióxido de carbono que se alcanzan suponen «risco para a saúde» tanto de los niños de cero a tres años como del personal que los atiende.

Así las cosas, han iniciado una campaña en la que animan a familias y trabajadores a recoger medidas de la temperatura en las escuelas, con pruebas visuales, para exigir medidas correctoras. En caso de que los responsables de los centros no atiendan sus demandas, el propio sindicato se ofrece a trasladar las denuncias a Inspección de Trabajo.

Además, la CIG solicita a la Consellería de Política Social, como responsable de las escuelas infantiles autonómicas, y a las entidades gestoras del resto de centros (municipales, privados, de iniciativa social...) que tomen medidas como realizar evaluaciones de riesgo térmico mediante termómetros de medición continua e instalar sistemas de refrigeración sostenibles.

También proponen que se creen planes de contingencia ante el calor y que en todos los centros se habiliten zonas climatizadas seguras, que puedan ser utilizadas al menos por turnos cuando se registren temperaturas extremas.