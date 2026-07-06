Los científicos ven por primera vez de forma directa los vertidos nucleares en la fosa de la costa de Galicia
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Descubren bidones reventados con su contenido derramado. El Gobierno descarta recuperarlos por su riesgo potencial06 jul 2026 . Actualizado a las 20:23 h.
La comunidad científica acaba de observar por primera vez de manera directa el estado de los bidones con residuos nucleares vertidos frente a las costas de Galicia entre 1950 y 1990. Las imágenes, tomadas desde