Carlos Tarque, cantante de M-Clan: ««Mira que tuve movidas con Carolina»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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El vocalista, con más de treinta años de carrera a sus espaldas y a punto de tocar en el festival Portamérica, asegura: «Jamás digo `coño, a ver si me jubilo´»08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A las nueve de la mañana, Carlos Tarque (Santiago de Chile, 1969), vocalista del grupo M-Clan con más de treinta años en la carretera sobre la espalda, está levantado y preparando la logística para disfrutar