Carlos Tarque, cantante de M-Clan: ««Mira que tuve movidas con Carolina»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

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Carlos Tarque, que este viernes actuará con M-Clan en el PortAmérica.
Carlos Tarque, que este viernes actuará con M-Clan en el PortAmérica.

El vocalista, con más de treinta años de carrera a sus espaldas y a punto de tocar en el festival Portamérica, asegura: «Jamás digo `coño, a ver si me jubilo´»

08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A las nueve de la mañana, Carlos Tarque (Santiago de Chile, 1969), vocalista del grupo M-Clan con más de treinta años en la carretera sobre la espalda, está levantado y preparando la logística para disfrutar

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